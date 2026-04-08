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LA PAREJA DE 'JAVIERITO' RUIZ ACUSA A PP Y VOX DE FINANCIAR AL COMUNICADOR

‘Lady cabestrillo’ no escarmienta: Sarah Santaolalla fabula con otro acoso de Vito Quiles a las puertas de su casa

"En un país normal este acosador dormiría en un calabozo esta noche"

Sarah Santaolalla.
Sarah Santaolalla.
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Sarah Sataolalla

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No escarmienta.

Sarah Santaolalla, la analista política conocida como ‘Lady Cabestrillo’ desde su mediática denuncia por la inexistente agresión en el Senado, no da tregua a la polémica.

La tertuliana volvió a denunciar públicamente que Vito Quiles y «dos matones» la esperaban esta tarde a las puertas de su domicilio, en lo que describió como un nuevo episodio de acoso.

A través de su cuenta de X, Santaolalla publicó un mensaje en estos términos:

Tengo otra vez a Vito Quiles y a dos matones en la puerta de mi casa.

En el mismo hilo, vinculó el suceso al Partido Popular y VOX, a los que señala como financiadores del comunidador de Estado de Alarma.

Tengo a Vito Quiles y a otros dos matones a las puertas de mí casa, un día más.
Dos cosas:
1. En un país normal este acosador dormiría en un calabozo esta noche.
2. A este energúmeno le financian PP y VOX y le blanquean algunos «periodistas» en sus programas.
Asco y miedo

— Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 7, 2026

Este nuevo episodio llegó apenas un mes después del controvertido altercado a la salida de un acto en el Senado.

Entonces, Santaolalla denunció una «agresión física» por parte de Quiles y sus acompañantes, publicó una foto con el brazo en cabestrillo y aseguró que necesitaría llevarlo varias semanas.

Sin embargo, la jueza Sonia Agudo, del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, denegó la orden de alejamiento solicitada al considerar que no existía «riesgo objetivo» acreditado. El informe forense tampoco relacionó las supuestas lesiones con los hechos denunciados.

Vito Quiles, por su parte, negó en todo momento cualquier agresión y acusó a Santaolalla de fabricar el incidente, presentando incluso una denuncia contra ella por presuntas injurias, calumnias y denuncia falsa. Vídeos del momento en el Senado circularon ampliamente y mostraban un enfrentamiento verbal, pero sin contacto físico claro que justificara la versión de la tertuliana.

No es la primera vez que Santaolalla denuncia persecución por parte de Quiles. En enero de 2026 ya interpuso una denuncia tras afirmar que el reportero la había seguido en coche hasta la puerta de su casa tras una visita a los estudios de RTVE en Prado del Rey.

Críticos con Santaolalla señalan que su estrategia de victimización constante busca blindaje mediático y político, especialmente tras el respaldo inicial del Gobierno y el PSOE al incidente del Senado.

Santaolalla vuelve a colocar el foco sobre Vito Quiles, aun a sabiendas de que los tribunales ya pusieron en solfa en una ocasión anterior la solidez de sus denuncias.

De hecho, las redes estallaron ante lo que se consideró una nueva fabulación de la pareja de ‘Javierito’ Ruiz:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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