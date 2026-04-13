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LA PAREJA DE JAVIER RUIZ ARREMETIÓ CONTRA VITO QUILES CON INSINUACIONES INTOLERABLES SOBRE SU SEXUALIDAD

David Alandete carga contra la «homófoba» Sarah Santaolalla y denuncia acosos a mansalva en TVE

"Rascas un poco y sale la homofobia más atroz y vomitiva de los aliades que viven de lo público"

Sarah Santaolalla y David Alandete.
Sarah Santaolalla y David Alandete.
Archivado en: David Alandete | Internet | Javier Ruiz | Periodismo | RTVE | Sarah Santaolalla | Vito Quiles

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Sarah Santaolalla.

'Lady cabestrillo' no escarmienta: Sarah Santaolalla fabula con otro acoso de Vito Quiles a las puertas de su casa

Harto del doble rasero que se mueve en TVE.

Al hilo de la guerra abierta entre Javier Ruiz (‘Mañaneros 360’) y Sarah Santaolalla con el periodista Vito Quiles, David Alandete entró a poner las cosas en su sitio.

El corresponsal ante la Casa Blanca para el diario ‘ABC‘, la Cadena COPE y Telemadrid, arremetió con dureza contra la colaboradora habitual de TVE Sarah Santaolalla, a la que ha acusado de emplear argumentos homófobos en su ataque al reportero Vito Quiles, al que dedicó este tipo de post en la red social X:

A lo que David Alandete respondió con contundencia:

El periodista calificó de «homofobia atroz y vomitiva» el hecho de que Santaolalla utilizara la orientación sexual de Quiles como arma arrojadiza durante un enfrentamiento público, insinuando detalles personales para desacreditarlo.

Alandete expuso que este tipo de ataques personales revelan un prejuicio inaceptable, especialmente cuando proviene de sectores que se presentan como defensores de los derechos LGTBI.

El periodista fue más allá y denunció que en TVE existe un acoso a mansalva contra determinados profesionales, particularmente aquellos que cuestionan el discurso dominante o a colaboradores cercanos al entorno progresista.

Según Alandete, mientras figuras como Santaolalla reciben protección institucional, incluida escolta policial tras denunciar acoso, otros periodistas sufren campañas sistemáticas de descrédito, insultos y presión sin que la dirección de RTVE intervenga con la misma energía.

De hecho, el corresponsal en la Casa Blanca deslizó que él tiene anécdotas para contar en referencia a lo que sucedía durante los famosos viernes negros en TVE:

Y de acosos, cabría recordar la caza sin tregua, sin cuartel, insidiosa en lo profesional y personal, de los años aciagos de los viernes negros de TVE. Yo tengo anécdotas para aburrir.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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