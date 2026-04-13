David Alandete carga contra la «homófoba» Sarah Santaolalla y denuncia acosos a mansalva en TVE

Harto del doble rasero que se mueve en TVE.

Al hilo de la guerra abierta entre Javier Ruiz (‘Mañaneros 360’) y Sarah Santaolalla con el periodista Vito Quiles, David Alandete entró a poner las cosas en su sitio.

El corresponsal ante la Casa Blanca para el diario ‘ABC‘, la Cadena COPE y Telemadrid, arremetió con dureza contra la colaboradora habitual de TVE Sarah Santaolalla, a la que ha acusado de emplear argumentos homófobos en su ataque al reportero Vito Quiles, al que dedicó este tipo de post en la red social X:

Sé dónde vive Vito Quiles y jamás lo filtraría ni iría a su casa.

Sé los hombres con los que se enrolla Vito Quiles y jamás les acosaría.

Tengo el teléfono de Vito y jamás lo filtraría.

No, no somos iguales. Yo no soy una mierda de persona que acosa a gente que no le gusta. — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 11, 2026

A sus seguidores homófobos les molesta más que tenga novio que acose a mujeres en su casa o filtre información privada. Vaya panda — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 11, 2026

A lo que David Alandete respondió con contundencia:

Rascas un poco y sale la homofobia más atroz y vomitiva de los aliades que viven de lo público. Y de acosos, cabría recordar la caza sin tregua, sin cuartel, insidiosa en lo profesional y personal, de los años aciagos de los viernes negros de TVE. Yo tengo anécdotas para aburrir. https://t.co/MpDPDW7hPc — David Alandete (@alandete) April 12, 2026

El periodista calificó de «homofobia atroz y vomitiva» el hecho de que Santaolalla utilizara la orientación sexual de Quiles como arma arrojadiza durante un enfrentamiento público, insinuando detalles personales para desacreditarlo.

Alandete expuso que este tipo de ataques personales revelan un prejuicio inaceptable, especialmente cuando proviene de sectores que se presentan como defensores de los derechos LGTBI.

El periodista fue más allá y denunció que en TVE existe un acoso a mansalva contra determinados profesionales, particularmente aquellos que cuestionan el discurso dominante o a colaboradores cercanos al entorno progresista.

Según Alandete, mientras figuras como Santaolalla reciben protección institucional, incluida escolta policial tras denunciar acoso, otros periodistas sufren campañas sistemáticas de descrédito, insultos y presión sin que la dirección de RTVE intervenga con la misma energía.

De hecho, el corresponsal en la Casa Blanca deslizó que él tiene anécdotas para contar en referencia a lo que sucedía durante los famosos viernes negros en TVE: