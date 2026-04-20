LUCÍA MÉNDEZ SIGUE SIENDO EL VERSO SUELTO E INDISCIPLINADO DE 'EL MUNDO'

La periodista favorita de La Moncloa se pone histérica porque María Corina Machado prefiere no codearse con Pedro Sánchez

Daniel Lacalle: "Curiosa concepción de la democracia la que tiene Sánchez. Solo quiere entrevistarse con los jefes de Gobierno de su ideología"

Lucía Méndez y María Corina Machado.
Más información

Troleada suprema a Lucía Méndez por saltar como una posesa contra quienes criticaron al Padre Ángel por ir al Congreso del PSOE

Para miccionar y no echar gota.

La columnista de ‘El Mundo’ Lucía Méndez no digirió el elegante plantón de la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz al presidente del Gobierno.

Mientras María Corina Machado justificó su negativa por la cumbre progresista de Barcelona con Lula, Petro y compañía, la periodista estrella del sanchismo sale en defensa del «presidente más sosegado» acusándola de tener «una curiosa concepción de la democracia».

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dio un baño de realidad a Pedro Sánchez durante su visita a Madrid. La dama de hierro que desafía día tras día al régimen de Nicolás Maduro decidió que no era conveniente reunirse con el inquilino de La Moncloa.

Y lo explicó con claridad cristalina: la reciente cumbre de líderes progresistas en Barcelona —con Sánchez de anfitrión junto a Lula, Petro y otros compañeros de viaje— ha sido la mejor demostración de por qué esa foto no convenía a su causa democrática.

Pero no todo el mundo lo ha encajado con deportividad. Lucía Méndez, habitual defensora a ultranza de las posiciones de Pedro Sánchez en las páginas de ‘El Mundo’ y tertuliana de cabecera cuando hay que salvar los muebles del PSOE, ha estallado en las redes sociales con un tuit que ya es trending topic entre los críticos del sanchismo.

«Curiosa concepción de la democracia la que tiene María Corina Machado. Sólo quiere entrevistarse con los jefes de Gobierno de su ideología. Su negativa a ver al presidente del Gobierno español demuestra poco respeto por los españoles», escribió Méndez con evidente enfado.

La respuesta a su mensaje en la red social de Elon Musk fue, sencillamente, atronador:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

