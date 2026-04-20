La periodista favorita de La Moncloa se pone histérica porque María Corina Machado prefiere no codearse con Pedro Sánchez

La columnista de ‘El Mundo’ Lucía Méndez no digirió el elegante plantón de la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz al presidente del Gobierno.
Mientras María Corina Machado justificó su negativa por la cumbre progresista de Barcelona con Lula, Petro y compañía, la periodista estrella del sanchismo sale en defensa del «presidente más sosegado» acusándola de tener «una curiosa concepción de la democracia».
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dio un baño de realidad a Pedro Sánchez durante su visita a Madrid. La dama de hierro que desafía día tras día al régimen de Nicolás Maduro decidió que no era conveniente reunirse con el inquilino de La Moncloa.
Y lo explicó con claridad cristalina: la reciente cumbre de líderes progresistas en Barcelona —con Sánchez de anfitrión junto a Lula, Petro y otros compañeros de viaje— ha sido la mejor demostración de por qué esa foto no convenía a su causa democrática.
Pero no todo el mundo lo ha encajado con deportividad. Lucía Méndez, habitual defensora a ultranza de las posiciones de Pedro Sánchez en las páginas de ‘El Mundo’ y tertuliana de cabecera cuando hay que salvar los muebles del PSOE, ha estallado en las redes sociales con un tuit que ya es trending topic entre los críticos del sanchismo.
Lucía Méndez, habitual defensora a ultranza de las posiciones de Pedro Sánchez en las páginas de 'El Mundo' y tertuliana de cabecera cuando hay que salvar los muebles del PSOE, ha estallado en las redes sociales con un tuit que ya es trending topic entre los críticos del sanchismo.
Curiosa concepción de la democracia la que tiene María Corina Machado. Sólo quiere entrevistarse con los jefes de Gobierno de su ideología. Su negativa a ver al presidente del Gobierno español demuestra poco respeto por los españoles.
— Lucía Méndez Prada (@LuciaMendezEM) April 18, 2026
La respuesta a su mensaje en la red social de Elon Musk fue, sencillamente, atronador:
Curiosa concepción de la democracia la que tiene Sánchez. Solo quiere entrevistarse con los jefes de Gobierno de su ideología. Su negativa a felicitar a María Corina por el premio Nobel, su blanqueamiento del chavismo y el castrismo y su «condición» de que le vayan a ver a su…
— Daniel Lacalle (@dlacalle) April 18, 2026
Imagina que ganas el premio Nobel de la paz
Que no te felicitan
Que compadrean y bloquean a los que han que oprimen a tu pueblo
Y llega una que te da lecioncitas y te dice que muy mal por no reunirte con ese mismo gobierno que he descrito
— Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) April 18, 2026
Así que María Corina Machado tiene poco respeto por la democracia por no reunirse con Pedro Sánchez, un señor que le dio un rescate a Plus Ultra de 53 millones para lavar dinero de la dictadura venezolana.
Sois unos ridículos. https://t.co/X91sAkECp5
— Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) April 18, 2026
Deja de mentir, que eres la vergüenza de @elmundoes y no entiendo como no te despiden ya y nos hacen un favor a los suscriptores, que pasamos página cuando vemos tus columnas.
– Primer Ministro de Noruega (socialdemócrata).
– Primer Ministro de Países Bajos (liberal). pic.twitter.com/VEnY4WZbV4
— David Cortés 🤽🏻♂️ (@davidceyeme) April 18, 2026
Normal, cuando un presidente de gobierno deja tirados a los Venezolanos que ella representa, esos mismos venezolanos que huyen de un estado opresor y sanguinario, que tanto #Zapatero, como #Sanchez, lo alaban como adalid de la democracia. pic.twitter.com/6AfhpvKc83
— TORQUES (@xaquindashervas) April 18, 2026
👇 Maria Corina quería verse con su gente. La misma gente que está en España escapando del narco bolivariano comunismo de Maduro y Chavez. No conviene que la vean con Sánchez 👇 pic.twitter.com/gqA1aW7IMK
— Carmen San Carlos🇪🇸 (@CarmenSanCarlos) April 18, 2026
No no , Lucía se te olvidan todos los desplantes que el » puto amo» le hizo .
El primero la entrada de Delcy por la puerta de atrás en España, no reconocer la victoria de Edmundo después y ya lo más obsceno fue no felicitar a María Corina Machado por el Nobel
— Fuensanta Pumar Gómez (@GomezPumar) April 18, 2026
Es su punto de vista.
No será que Corina Machado detesta profundamente a un presidente español valedor de sus caudilloa venezolanos. No será que Corina Machado sabe quién es Zapatero y qué oscuros negoacioa se han llevado a cabo en su país a favor de la mal llamada Internacional…
— Dredd Juez (@MasSinZero) April 18, 2026