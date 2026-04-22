David Alandete sopapea a ‘cabestrillo’ Santaolalla por arremeter contra María Corina Machado: «Indigente intelectual»

Sin piedad con ‘lady cabestrillo’.

El corresponsal de ‘ABC’ y COPE en Washington, David Alandete, no se mordió la lengua y respondió con dureza a la polémica tertuliana Sarah Santaolalla tras sus duras críticas a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Todo saltó después de que Machado, durante su reciente paso por Madrid, defendiera la necesidad de celebrar «elecciones impecables» en España y expresara su apoyo a unas democracias limpias y sin atajos.

Un mensaje que la pareja de ‘Javierito’ Ruiz interpretó como una intromisión intolerable y respondió en redes sociales calificándola de «golpista traidora» y cuestionando por qué «tenemos que aguantar que golpistas traidoras vengan a dar lecciones a nuestro país».

¿Por qué tenemos que aguantar que golpistas traidoras vengan a dar lecciones a nuestro país? https://t.co/KhoadSl1X8 — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 21, 2026

La reacción de Alandete no se hizo esperar. El periodista, conocido por su cobertura rigurosa de la política estadounidense y venezolana, cargó sin contemplaciones contra Santaolalla, a la que no dudó en etiquetar como alguien que está más que limitadita de conocimientos y que se limita a vomitar un argumentario por todas las tertulias a las que acude.

De esto se han llenado los medios públicos: saturados de injurias y calumnias proferidas por individuos de notoria indigencia intelectual que han asumido la tarea de decir aquello que hasta para un poder abusivo resulta excesivo. pic.twitter.com/BBl4Vo5YOc — David Alandete (@alandete) April 21, 2026

Con esa expresión lapidaria, Alandete resumió su visión de la analista, acusándola implícitamente de carecer de rigor, profundidad y honestidad intelectual a la hora de abordar figuras como Machado, Premio Nobel de la Paz y referente internacional de la lucha contra el chavismo.