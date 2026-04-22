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EL CORRESPONSAL DE 'ABC' Y COPE RESPONDE CON CONTUNDENCIA A LA PAREJA DE 'JAVIERITO' RUIZ

David Alandete sopapea a ‘cabestrillo’ Santaolalla por arremeter contra María Corina Machado: «Indigente intelectual»

"Santaolalla ha asumido la tarea de decir aquello que hasta para un poder abusivo resulta excesivo"

Sarah Santaolalla y David Alandete.
Sarah Santaolalla y David Alandete.
Archivado en: David Alandete | Internet | Javier Ruiz | María Corina Machado | Periodismo | Sarah Santaolalla

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El corresponsal de ‘ABC’ y COPE en Washington, David Alandete, no se mordió la lengua y respondió con dureza a la polémica tertuliana Sarah Santaolalla tras sus duras críticas a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Todo saltó después de que Machado, durante su reciente paso por Madrid, defendiera la necesidad de celebrar «elecciones impecables» en España y expresara su apoyo a unas democracias limpias y sin atajos.

Un mensaje que la pareja de ‘Javierito’ Ruiz interpretó como una intromisión intolerable y respondió en redes sociales calificándola de «golpista traidora» y cuestionando por qué «tenemos que aguantar que golpistas traidoras vengan a dar lecciones a nuestro país».

La reacción de Alandete no se hizo esperar. El periodista, conocido por su cobertura rigurosa de la política estadounidense y venezolana, cargó sin contemplaciones contra Santaolalla, a la que no dudó en etiquetar como alguien que está más que limitadita de conocimientos y que se limita a vomitar un argumentario por todas las tertulias a las que acude.

Con esa expresión lapidaria, Alandete resumió su visión de la analista, acusándola implícitamente de carecer de rigor, profundidad y honestidad intelectual a la hora de abordar figuras como Machado, Premio Nobel de la Paz y referente internacional de la lucha contra el chavismo.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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