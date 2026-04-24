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EL SCOOP DESTAPADO POR EL DIRECTOR DE 'THE OBJECTIVE' LE COSTÓ SU PUESTO EN EL DIARIO DE PRISA

David Alandete cuenta cómo Pedro Sánchez exigió y logró que Álvaro Nieto fuese purgado de ‘El País’ por revelar el pucherazo en Ferraz

"Sánchez, encolerizado, fue a accionistas de Prisa a pedir despido de directivos por revelarlo"

David Alandete, Álvaro Nieto y Pedro Sánchez.
David Alandete, Álvaro Nieto y Pedro Sánchez.
Archivado en: Álvaro Nieto | David Alandete | Gobierno de España | Internet | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Sánchez planea otro pucherazo en las generales como hizo dentro del PSOE en 2016

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La «libertad de prensa» de la que presume el sanchismo vuelve a quedar retratada.

David Alandete, exdirector adjunto de ‘El País‘, rompió el silencio para relatar uno de los episodios más oscuros de la relación entre el poder político y los medios de comunicación en España: el despido fulminante de Álvaro Nieto por orden directa de Pedro Sánchez.

El pecado original: Contar la verdad sobre las urnas en Ferraz.

La historia se remonta a la fatídica jornada del 1 de octubre de 2016 en la sede del PSOE en Ferraz. Mientras el partido se desangraba en un Comité Federal histórico, Álvaro Nieto —entonces redactor jefe de Nacional de ‘El País’— fue quien puso voz y letra a la mayor vergüenza del hoy presidente del Gobierno: el intento de pucherazo tras una cortina.

Nieto reveló cómo el sector de Sánchez intentó amañar la votación mediante una urna sin control ni censo real, un escándalo que acabó con la dimisión del propio Sánchez aquel día. Pero el líder socialista, lejos de olvidar, empezó a redactar su lista negra.

El ‘teléfono rojo’ entre Moncloa y Prisa

Según el testimonio de Alandete, una vez que Sánchez recuperó el poder, primero en el partido y luego en el Gobierno, la maquinaria de represalia se puso en marcha. No se trataba de una discrepancia editorial; era una exigencia de purga.

El objetivo: Limpiar las redacciones de cualquier periodista que conociera —y se atreviera a contar— las costuras del sanchismo.

La ejecución: El cambio en la dirección de ‘El País’ (con la llegada de Soledad Gallego-Díaz) facilitó la «limpieza».

El resultado: Álvaro Nieto, un periodista de prestigio y con información de primera mano, fue puesto en la calle para satisfacer el ego de un presidente que no tolera testigos de sus maniobras.

Este episodio, detallado por Alandete, confirma lo que muchos sospechaban en las redacciones de la capital: el «manual de resistencia» de Sánchez es, en realidad, un manual de censura. La salida de Nieto no fue un caso aislado, sino el primer movimiento de una estrategia de colonización mediática que hoy continúa más viva que nunca a través de la publicidad institucional y las llamadas a los despachos de los grandes grupos de comunicación.

También contó Alandete cómo Sánchez premió a fieles como Carmen Montón:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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