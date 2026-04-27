Echenique enloquece con el cutre intento de asesinato contra Trump: «El verdadero terrorista está en la Casa Blanca»

Un vómito que ya no sorprende.

Especialmente conociendo cómo se las gasta el personaje.

En un nuevo ejemplo de sectarimo sin filtros de cierta izquierda española, Pablo Echenique protagonizó una polémica intervención en Canal Red tras el intento de atentado ocurrido durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

Mientras Donald Trump y su vicepresidente J.D. Vance eran evacuados con urgencia por el Servicio Secreto ante la intentona terrorista, Echenique decidió minimizar el suceso y cargar directamente contra el presidente estadounidense.

Nunca es el camino excepto si asesinas a 100 venezolanos y secuestras a Maduro, si asesinas pescadores en el mar Caribe, si asesinas al jefe de Estado de Irán o si asesinas a 30.000 niños palestinos. Entonces tampoco es tan grave y podemos seguir siendo aliados de los asesinos. https://t.co/lhVgkyK2Ig — Pablo Echenique (@PabloEchenique) April 26, 2026

En sus declaraciones en el canal afín a la órbita de Podemos e Izquierda Unida, el exnúmero dos de la formación morada calificó el intento de asesinato como «cutre» y lanzó una afirmación especialmente incendiaria:

Dentro de la sala había un terrorista mucho más eficaz y mucho más peligroso que el terrorista capturado. El verdadero terrorista está en la Casa Blanca.

Estas palabras generaron estupor incluso en sectores de la izquierda más moderada, ya que llegan en un momento en el que las imágenes de la evacuación de Trump y Vance daban la vuelta al mundo y la mayoría de líderes internacionales condenaban cualquier forma de violencia política.

Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente @realDonaldTrump. La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2026

Echenique no se limitó a criticar la política de Trump, algo habitual en su discurso. En esta ocasión, directamente invirtió los roles: mientras un individuo era detenido por el intento de atentado, él apuntaba al presidente como el auténtico peligro presente en la sala.

Esta reacción se enmarca en la línea habitual del exdiputado, quien desde su salida de la primera línea política ha intensificado su presencia en Canal Red como tertuliano y colaborador habitual. Allí repite con frecuencia su visión antiestadounidense, donde acusa sistemáticamente a EE.UU.