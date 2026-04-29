Absurdo supremo: Vito Quiles, escracheado por intentar preguntar a Begoña Gómez y denunciado por una inexistente agresión a la mujer de Sánchez

Vito Quiles, siendo retenido por una amiga de Begoña Gómez y esta a la derecha hablando por teléfono.

¡Está de los nervios!

En un nuevo episodio que roza lo kafkiano, el periodista Vito Quiles volvió a poner en evidencia la enorme incomodidad que genera en La Moncloa cualquier pregunta incómoda sobre los escándalos que rodean a la familia de Pedro Sánchez.

Según relató el propio Quiles en un vídeo grabado en el momento, se encontró este miércoles 29 de abril de 2026 con Begoña Gómez en una cafetería en San Sebastián de los Reyes (Madrid) donde la mujer del presidente tomaba algo con dos amigas.

Quiles, acreditado como periodista, se aproximó con la intención de formularle preguntas sobre las investigaciones judiciales que pesan sobre la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre ellas la de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, etcétera.

¿Se arrepiente usted de los chanchullos?

🔴 #URGENTE | Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y me agreden al preguntarle por su corrupción. pic.twitter.com/pnrkK84juk — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 29, 2026

Lejos de responder o ignorarle, el entorno de Gómez reaccionó de forma airada y hasta desproporcionada. Ahora, Begoña Gómez anuncia que denunciará a Vito Quiles por agresión, invirtiendo completamente los roles: el que pregunta pasa a ser el agresor, y la investigada, la víctima.

“Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y me agreden al preguntarle por su corrupción”, publicó el propio Vito Quiles en sus redes sociales, adjuntando imágenes y vídeo del incidente.

Así ha tenido que escapar Vito Quiles de las charos que le han asaltado cuando iba a preguntar a Begoña Gómez. pic.twitter.com/mOUKI9Y9LD — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 29, 2026

#ÚLTIMAHORA | Begoña Gómez anuncia que denunciará a Vito Quiles por una agresión en una cafetería pic.twitter.com/y2hbYnp4hl — Informativos Telecinco (@informativost5) April 29, 2026

Y lo que rápidamente corrió como la pólvora fueron los memes sobre Begoña Gómez por fabular con lo que nunca fue, al estilo de Sarah Santaolalla y su cabestrillo de pega:

No te olvides de su enamorado 😂😂😂 pic.twitter.com/bA5INVl9wX — 𝕯𝖆𝖓𝖆✟ #𝕾𝖎𝖆𝖑𝖆𝖛𝖎𝖉𝖆🇪🇸🇩🇪🗝#ChicasVox® (@Soul_Blue_) April 29, 2026

🔴 ÚLTIMA HORA | Primeras imágenes de Begoña Gómez después de haber sido brutalmente interrogada por Vito Quiles. pic.twitter.com/7WnYi5rgZ5 — Los Meconios (@LosMeconios) April 29, 2026

Identificada una de las agresoras

Según Javier Negre, presidente del medio para el que trabaja Vito Quiles, una de las agresoras es una militante del PSOE de Torrelodones: