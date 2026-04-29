Óscar Puente vuelve a arremeter contra ‘The Objective’ pero el ataque se le vuelve del revés y Ketty Garat remata con sarcasmo al ministro

No aprende ni a la de tres.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, volvió a utilizar su tono más grosero en redes sociales para atacar al diario ‘The Objective‘ y, de rebote, a su periodista Ketty Garat.

En esta ocasión, el ministro recurrió al ya conocido apelativo despectivo de ‘El Ojete’ para referirse al medio, acusándolo de ser quien suministra las preguntas parlamentarias que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, realiza al Gobierno en el Congreso.

Las preguntas parlamentarias se las prepara The Ojete™️ la semana antes. Son una banda bien organizada y coordinada. Pero una banda al fin y al cabo. Y la verdad se la bufa. https://t.co/nlTZhlZRoO — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 29, 2026

Lo que pretendió ser un ataque contundente para desacreditar tanto al periódico como a las informaciones que publica, terminó volviéndose en contra de Puente.

La respuesta de Ketty Garat, cargada de ironía y precisión, dejó a Puente sin posibilidad de reacción.

Y es que la grosería del titular de Transportes vino justo en el peor día para él, cuando la periodista está celebrando por todo lo alto el pistoletazo de salida de la venta de su libro en la que desmonta toda la trama de corrupción amparada por el sanchismo: