A Sarah Santaolalla le cae la del pulpo tras revelar su nueva obsesión con Vito Quiles

Está completamente fuera de sí.

Vito Quiles es el nuevo objetivo de la izquierda. Sus preguntas afiladas y periodismo desafiante pone de los nervios en Moncloa y, por consiguiente, a su ‘Brunete Pedrete’. Eso bien lo saben en TVE. Especialmente, Sarah Santaolalla.

Después de la denuncia de la activista al reportero por falsa agresión, la pareja de Javier Ruiz, presentador de ‘Mañaneros 360’, la tertuliana sanchista ha iniciado una cruzada contra Quiles.

En una entrevista para ‘Infolibre’ publicada este 2 de mayo de 2026, Santaolalla lanzó una advertencia al periodista: “Voy a dedicar todo el tiempo, ahorros y esfuerzo a que Vito Quiles sea condenado».

La misma persona que estuvo paseándose por los platós de televisión con un cabestrillo durante varias semanas y se sacó una denuncia de la manga.

Ante esto, los usuarios de X no dieron crédito ante el último despropósito de la activista favorita de la izquierda.

Normal Sarah SantaOlalla, si vives de lujo del socialismo, así que lo tienes q defender con toda tú choneria

Por eso te arrastras y haces lo que sea por la PSOE y por Pedro Sánchez, al igual que tú Sugar Daddy Javier Ruíz, que te enchufó en todas las TVs

Asco dais 🤮 — Elena (@Elena515564) May 4, 2026

Yo aun estoy esperando que pagues por tu denuncia falsa. No vas a conseguir condenar a Vito Quiles porque pese a las provocaciones que le hacéis no ha caído en vuestra trampa. Venga Sarita a seguir chupandosela al abuelito para seguir en la TV. 🦊🖕🏻 — Josema 🇪🇦💚 (@josemazgz86) May 4, 2026

Pero si primero vas a caer tu en la carcel..!! Por falsa acusasacion.!! Lo harás desde la carcel..?? — jose L.23 (@Nanami_Sempay12) May 4, 2026

Jajajaja ahorros dice, desde ya menciona la palabra ahorros pensando que diciéndolo nadie va a pensar que el Psoe no le da dinero — polloloco (@polloloquo) May 4, 2026

¿Y si te condenan a ti por denuncia falsa? — Almudena 🇪🇸 #SánchezVeteYa .💚 (@AlmuRoRi) May 3, 2026

Tú eras muy joven, pero esto de ir dando por culo a políticos o a sus familiares lo inventaron los zurdos. A esta señora por robar cosméticos en un super. Lo de Begoña es mucho más grave, ha usado fondos públicos y se ha beneficiado por ser «la esposa de». Ahora os toca apechugar pic.twitter.com/AzpiY7efwH — Avatar (@AllIron70) May 3, 2026