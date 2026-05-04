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A Sarah Santaolalla le cae la del pulpo tras revelar su nueva obsesión con Vito Quiles

La activista política anuncia que dedicará su tiempo, esfuerzos y ahorros a que el reportero "sea condenado"

Vito Quiles y Sarah Santaolalla
Vito Quiles y Sarah Santaolalla
Archivado en: Internet | Javier Ruiz | Periodismo | Periodismo Online | Sarah Santaolalla | Vito Quiles

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Está completamente fuera de sí.

Vito Quiles es el nuevo objetivo de la izquierda. Sus preguntas afiladas y periodismo desafiante pone de los nervios en Moncloa y, por consiguiente, a su ‘Brunete Pedrete’. Eso bien lo saben en TVE. Especialmente, Sarah Santaolalla.

Después de la denuncia de la activista al reportero por falsa agresión, la pareja de Javier Ruiz, presentador de ‘Mañaneros 360’, la tertuliana sanchista ha iniciado una cruzada contra Quiles.

En una entrevista para ‘Infolibre’ publicada este 2 de mayo de 2026, Santaolalla lanzó una advertencia al periodista: “Voy a dedicar todo el tiempo, ahorros y esfuerzo a que Vito Quiles sea condenado».

La misma persona que estuvo paseándose por los platós de televisión con un cabestrillo durante varias semanas y se sacó una denuncia de la manga.

Ante esto, los usuarios de X no dieron crédito ante el último despropósito de la activista favorita de la izquierda.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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