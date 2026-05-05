¿Se puede ser más lerdo? Un diputado del PSOE pone un cartel en su despacho prohibiendo la entrada a Vito Quiles

Víctor Javier Ruiz de Diego y el cartel contra Vito Quiles.

¿Política o circo?

Incluso, tal vez, una guardería costeada con el esfuerzo de todos los españoles.

En un nuevo episodio que roza lo surrealista, un parlamentariio del Grupo Socialista decidió convertir su despacho en el Congreso de los Diputados en una especie de fortaleza personal contra un periodista incómodo, Vito Quiles.

El político del PSOE, llamado Víctor Javier Ruiz de Diego, colocó un cartel en la puerta que reza literalmente:

En este despacho no se permite la entrada a Vito Quiles.

La imagen corrió como la pólvora en redes sociales, donde miles de usuarios se preguntaron si esto es el Congreso de los Diputados o un patio de colegio con niños enfadados.

Vito Quiles, conocido por sus directos, entrevistas incómodas y su trabajo como corresponsal en la Cámara Baja, se ha convertido en una auténtica pesadilla para el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sus preguntas incisivas, sus grabaciones y su capacidad para llegar a millones de españoles a través de redes sociales molestan profundamente a quienes preferirían un periodismo complaciente y silenciado.

Las redes sociales estallaron ante la astracanada del parlamentario socialista:

El PSOE siempre ha sido «muy selectivo» a la hora de recibir visitas en sus despachos.

Derecho de Sumisión, lo llaman. pic.twitter.com/Ql8lAafuM3 — MeDueleEspaña (@RamnSenra) May 4, 2026

O si le llevas maletas con dinero, oro, coca …..🤣🤣‼️

Delcy tambien tenia prohibida la entrada en España …🤣🤣‼️ pic.twitter.com/OKJHNz0pzR — Red Death (@DEMONREDCRAZY) May 4, 2026

Los sociatas solo le abren la puerta a las putas, las drogas y el dinero fácil. Lo llevan en su ADN. pic.twitter.com/zpTh3LJNsz — Cimarrón (@Salu2SU) May 4, 2026

Ya sabemos a quienes sí que dejan entrar en sus despachos pic.twitter.com/U4MM1fcA3T — José G. Fernández🇪🇸 (@josegfdz) May 4, 2026

Vito ya sabes lo que te toca…. Infíltrate… pic.twitter.com/dm3iQqWCVb — Cimarrón (@Salu2SU) May 4, 2026

a no ser que vayas con el brazo en cabestrillo a modo Charo agredida x el espíritu Santo y otras fantasías progresistas pic.twitter.com/kyv0he3JTU — Harry Perez (@HarryPerez47179) May 4, 2026