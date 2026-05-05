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EL MAMARRACHO EN CUESTIÓN SE LLAMA VÍCTOR JAVIER RUIZ DE DIEGO

¿Se puede ser más lerdo? Un diputado del PSOE pone un cartel en su despacho prohibiendo la entrada a Vito Quiles

El aludido responde con humor e ironía: "A no ser que Vito Quiles tenga tetas y cobre por hora, que entonces los del PSOE me recibiríais encantados en vuestros despachos"

Víctor Javier Ruiz de Diego y el cartel contra Vito Quiles.
Víctor Javier Ruiz de Diego y el cartel contra Vito Quiles.
Archivado en: Congreso de los Diputados | Internet | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Vito Quiles

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Incluso, tal vez, una guardería costeada con el esfuerzo de todos los españoles.

En un nuevo episodio que roza lo surrealista, un parlamentariio del Grupo Socialista decidió convertir su despacho en el Congreso de los Diputados en una especie de fortaleza personal contra un periodista incómodo, Vito Quiles.

El político del PSOE, llamado Víctor Javier Ruiz de Diego, colocó un cartel en la puerta que reza literalmente:

En este despacho no se permite la entrada a Vito Quiles.

La imagen corrió como la pólvora en redes sociales, donde miles de usuarios se preguntaron si esto es el Congreso de los Diputados o un patio de colegio con niños enfadados.

Vito Quiles, conocido por sus directos, entrevistas incómodas y su trabajo como corresponsal en la Cámara Baja, se ha convertido en una auténtica pesadilla para el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sus preguntas incisivas, sus grabaciones y su capacidad para llegar a millones de españoles a través de redes sociales molestan profundamente a quienes preferirían un periodismo complaciente y silenciado.

Las redes sociales estallaron ante la astracanada del parlamentario socialista:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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