Dani Desokupa destapa lo que Aldama le contó a Ana Rosa sobre Plus Ultra: «El negocio no fueron los 53 millones del rescate»

Brutal.

El líder de Desokupa, Dani Esteve, volvió a poner el foco en uno de los escándalos más controvertidos de los últimos años: el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

En un vídeo difundido en sus redes, Desokupa reveló detalles de lo que, según él, Víctor de Aldama mostró a Ana Rosa Quintana en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco) el 3 de marzo de 2026. Su conclusión fue rotunda y explosiva: el verdadero negocio no estaba en los fondos públicos, sino en algo mucho más turbio que transportaban los aviones.

Durante su entrevista en Telecinco, el empresario Víctor de Aldama —implicado en el ‘caso Koldo‘ y otras investigaciones— acusó directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de estar al tanto de una «mercancía especial» que llegaba a España en los vuelos de Plus Ultra.

Aldama afirmó que tanto Zapatero como el presidente Pedro Sánchez impulsaron el rescate precisamente por ese motivo, a pesar de que la compañía no cumplía los requisitos habituales.

En directo, Aldama mostró a Ana Rosa Quintana un vídeo o imágenes en su teléfono móvil. La reacción de la periodista fue inmediata: «Esto es tremendo».

No detalló públicamente el contenido por no estar judicializado, pero su expresión y palabras dejaron claro el impacto. Aldama fue más allá y advirtió que Zapatero «debería estar muy preocupado porque va a ir a la cárcel» por este asunto.

Dani Desokupa, tratando de esquivar problemas legales si utilizaba ciertos términos, explicó que había tenido un «sueño» en el que veía exactamente lo que Aldama le mostró a Ana Rosa: paquetes sospechosos cargados en los aviones, con sellos característicos que no corresponderían a mercancía convencional como arroz o sal.

Desokupa fue más allá y planteó una hipótesis económica demoledora, que el negocio nunca estuvo en los 53 millones del rescate de la aerolínea.

Según sus cálculos, compartidos con inteligencia artificial en el vídeo, la capacidad de carga de los aviones de Plus Ultra permitiría transportar una cantidad enorme de ‘paquetitos blancos’ sin pasajeros, lo que convertiría la aerolínea en una herramienta logística de altísimo valor para supuestas actividades ilícitas: