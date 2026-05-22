David Alandete estalla contra la ‘Brunete Pedrete’ y sus caniches en TVE por poner en tela de juicio la imputación de Zapatero

Dejó para los restos a los palmeros de Tele Pedro.

El periodista David Alandete, corresponsal en Washington de medios como COPE, Telemadrid y ‘ABC’, cargó con dureza contra determinados profesionales de TVE y la autodenominada ‘Brunete Pedrete‘ —el término con el que se conoce en círculos periodísticos al entramado de periodistas y tertulianos afines al sanchismo— por su cobertura de la imputación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Para este comunicador, resulta poco menos que intolerable que los periodistas que acuden a tertulias de la televisión pública vayan con el argumentario del PSOE y de La Moncloa por delante:

La debacle periodística que ha provocado el caso ZP entre colegas que llevan años dando lecciones a los demás es cataclísmica. Y se suma que los medios públicos salieran raudos a leer argumentario de partido. Hace falta una revisión integral de responsabilidad profesional. pic.twitter.com/dq81W6MhHu — David Alandete (@alandete) May 21, 2026

Igualmente, el periodista comparó la situación actual de pasividad por parte de quienes en TVE tendrían que poner el grito en el cielo ante tal nivel de sectarismo con lo que hubiera pasado si argumentarios así se hubiesen colado en tiempos en los que gobernaba el Partido Popular:

La verdad que si en tiempos de Mariano Rajoy o José María Aznar a cualquiera en TVE se le hubiera ocurrido hacer un 0,000001% de lo que hemos visto estos días con los argumentarios del gobierno en antena, habría viernes, semanas, meses y años negros y escraches hasta en lo alto del pirulí. — David Alandete (@alandete) May 21, 2026

Por supuesto, también sacudió de lo lindo a los silentes profesionales de TVE que montaron auténticos incendios en etapas anteriores por la presencia de tertulianos que no provenían de la izquierda: