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EL CORRESPONSAL DEL 'ABC', COPE Y TELEMADRID EN LA CASA BLANCA ALUCINA CON LOS ENFOQUES DE TELE PEDRO Y MEDIOS AFINES

David Alandete estalla contra la ‘Brunete Pedrete’ y sus caniches en TVE por poner en tela de juicio la imputación de Zapatero

"La debacle periodística que ha provocado el caso ZP entre colegas que llevan años dando lecciones a los demás es cataclísmica"

David Alandete, Javier Ruiz y Hugo Pereira.
David Alandete, Javier Ruiz y Hugo Pereira.
Archivado en: David Alandete | Gobierno de España | Internet | Javier Ruiz | José Luis Rodríguez Zapatero | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | RTVE

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El periodista David Alandete, corresponsal en Washington de medios como COPE, Telemadrid y ‘ABC’, cargó con dureza contra determinados profesionales de TVE y la autodenominada ‘Brunete Pedrete‘ —el término con el que se conoce en círculos periodísticos al entramado de periodistas y tertulianos afines al sanchismo— por su cobertura de la imputación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Para este comunicador, resulta poco menos que intolerable que los periodistas que acuden a tertulias de la televisión pública vayan con el argumentario del PSOE y de La Moncloa por delante:

Igualmente, el periodista comparó la situación actual de pasividad por parte de quienes en TVE tendrían que poner el grito en el cielo ante tal nivel de sectarismo con lo que hubiera pasado si argumentarios así se hubiesen colado en tiempos en los que gobernaba el Partido Popular:

Por supuesto, también sacudió de lo lindo a los silentes profesionales de TVE que montaron auténticos incendios en etapas anteriores por la presencia de tertulianos que no provenían de la izquierda:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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