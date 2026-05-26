El visionario chiste de ‘El Risitas’ sobre Zapatero que Ferraz y Moncloa quisieran eliminar

¡Cojan palomitas y disfruten!

Aunque sea solo por algunos segundos.

El humorista sevillano Juan Joya Borja, ‘El Risitas‘, fallecido en 2020, se ha convertido en estos días en uno de los nombres más compartidos en las redes sociales.

Y no por nostalgia, sino porque uno de sus chistes más clásicos ha vuelto a viralizarse con fuerza tras el estallido del llamado ‘caso Zapatero’, el registro en su despacho donde la UDEF encontró un auténtico tesoro de joyas y relojes de lujo en una caja fuerte.

En el sketch, El Risitas cuenta con su inconfundible acento y carcajada el caso de un borracho que entra en un bar y ve tres cuadros colgados: el del Papa, el de Franco y el de José Luis Rodríguez Zapatero.

— ¡Vaya tres ‘pishas’ que tiene usted ahí! —desliza el borracho.

El dueño responde:

— Ese es el menú del día.

El borracho, curioso:

— ¿Menú del día? Explícamelo cómo es.

Y el dueño remata:

— Mira… Papa con huevos y con chorizo.

El juego de palabras es brutal y visionario.

El chiste, grabado hace más de una década en una de sus intervenciones televisivas junto a Jesús Quintero, parece predecir con sorna lo que ahora se investiga judicialmente: un expresidente socialista rodeado de lujo inexplicable en su entorno.

El vídeo vuelve a viralizarse precisamente cuando el PSOE intenta contener el fuego del ‘caso Zapatero’.

Ferraz y Moncloa viven días de máxima tensión: por un lado, el registro y el material incautado (joyas, relojes, documentación y discos duros); por otro, el evidente malestar interno en un partido que ve cómo uno de sus referentes históricos se convierte en foco de escándalo.

Lo que más devasta a la dirección socialista no es solo el chiste en sí, sino su capacidad de síntesis popular.

En pocos segundos, ‘El Risitas’ resumió lo que muchos españoles piensan desde hace años sobre la época Zapatero: derroche, desconexión con la realidad y un legado que hoy, con la perspectiva del tiempo, resulta aún más controvertido.

El chiste no solo está corriendo como la pólvora en X, Instagram y WhatsApp. Es que está generando montajes, memes y reacciones que van desde la carcajada hasta el ¡vaya visionario!

Porque, efectivamente, el humorista sevillano, con su estilo callejero y sin complejos, clavó una imagen que hoy resulta incómoda para quienes aún veían en Zapatero un claro referente para la izquierda.