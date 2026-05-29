«Se apellide como se apellide»: el vídeo de Sánchez en 2014 que le estalla en la cara con el juicio de su hermano

La hemeroteca no deja de perseguir a Pedro Sánchez.

Esta vez con una publicación en su cuenta de X del año 2014, cuando fue nombrado secretario general del Partido Socialista, y en la que aseguró, en una entrevista a Antena 3 Noticias, que «todo compañero en un juicio oral, se apellide como se apellide, será expulsado».

Hoy, 12 años después, el presidente del Gobierno ve como empieza en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio a su hermano, a David Sánchez Pérez-Castejón. Pero no solo es su familiar el que está sentado en el banquillo.

También lo está el exlíder y excandidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, al que, paradójicamente, no parece afectarle ese principio innegociable marcado a fuego hace más de una década por Pedro Sánchez.

Todo compañero , se apellide como se apellide, si comparece en un juicio oral será expulsado #PedroSanchezA3 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 10, 2014

En las redes sociales le dieron para el pelo al inquilino de La Moncloa por incumplir su palabra:

El secretario general del sanchismo extremeño es compañero, se apellida Gallardo y no lo has expulsado, ¡EMBUSTERO! — Liberal Enfurruñada (@MuyLiberal) September 24, 2025

CORRUPTO, falso y jeta.

Así actúan los mamporreros del PSOE. En las cadenas de televisión también. — Perseo (@GocoXavi) October 6, 2025