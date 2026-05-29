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EL PRESIDENTE LO ANUNCIÓ EN UNA ENTREVISTA EN ANTENA 3 NOTICIAS

«Se apellide como se apellide»: el vídeo de Sánchez en 2014 que le estalla en la cara con el juicio de su hermano

"Todo compañero del PSOE que vaya a un juicio oral será expulsado"

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La hemeroteca no deja de perseguir a Pedro Sánchez.

Esta vez con una publicación en su cuenta de X del año 2014, cuando fue nombrado secretario general del Partido Socialista, y en la que aseguró, en una entrevista a Antena 3 Noticias, que «todo compañero en un juicio oral, se apellide como se apellide, será expulsado».

Hoy, 12 años después, el presidente del Gobierno ve como empieza en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio a su hermano, a David Sánchez Pérez-Castejón. Pero no solo es su familiar el que está sentado en el banquillo.

También lo está el exlíder y excandidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, al que, paradójicamente, no parece afectarle ese principio innegociable marcado a fuego hace más de una década por Pedro Sánchez.

En las redes sociales le dieron para el pelo al inquilino de La Moncloa por incumplir su palabra:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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