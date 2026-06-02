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LA DE 'ELDIARIO.ES' SE LLEVÓ UN BUEN ZASCA POR IMPRUDENTE Y SECTARIA

Esther Palomera perpetra un ridículo sideral por acusar a María Jamardo de mentir sobre el sumario de las cloacas del PSOE

La respuesta de la jefa de Tribunales de 'El Debate', colosal: "¿Esta señora trabaja en ese medio que ha acusado de unos delitos gravísimos a Julio Iglesias, sin pruebas?"

Esther Palomera y María Jamardo.
Esther Palomera y María Jamardo.
Archivado en: Audiencia Nacional | Esther Palomera | Gobierno de España | Internet | Leire Díez | María Jamardo | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Santiago Pedraz

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¡Qué bochorno y qué ridículo!

La periodista Esther Palomera, habitual en tertulias de la SER y medios afines al progresismo, no defraudó a sus seguidores más cafeteros.

En la red social X, la de ‘eldiario.es‘ publicó un lacónico y agresivo «Miente que algo queda» junto a una captura del artículo de María Jamardo en ‘El Debate‘, acusando implícitamente de mentira a la reportera especializada en tribunales.

El texto de Jamardo desgranaba los últimos avances del sumario que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional: la investigación sobre las cloacas del PSOE, con la ‘fontanera’ Leire Díez como eje operativo, pagos desde Ferraz, implicaciones de Santos Cerdán y ramificaciones que salpican hasta el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En lugar de rebatir con citas concretas del procedimiento judicial alguno de los extremos publicados —pagos mensuales detectados, reuniones en Ferraz, la búsqueda activa de «trapos sucios» contra jueces, fiscales, guardias civiles y periodistas críticos, o la operativa para desestabilizar causas incómodas—, Palomera recurrió al clásico ad hominem: la descalificación sin argumentos.

El ridículo se volvió sideral porque, prácticamente al mismo tiempo, el juez Pedraz levantaba parcialmente el secreto de sumario.

Aunque se mantiene reservada una pieza (relacionada con contratos de la SEPI) durante un mes más, el grueso de las diligencias que motivaron los registros de la UCO en Ferraz ya está en camino de ser accesible a las partes. Los hechos judiciales siguen avanzando en la dirección que Palomera pretende negar de un tuit.

La propia María Jamardo respondió con elegancia a la insidia de Palomera recordándole si ella sigue trabajando en el medio donde se acusó sin pruebas a Julio Iglesias:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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