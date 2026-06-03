De dar lecciones de feminismo a perrear con Bad Bunny: la vergonzosa contradicción de Javier Bardem y Penélope Cruz

Es de manual.

Cuando un progre critica algo, no tengan la menor de las dudas de que en cero coma segundos hará exactamente lo contrario de lo que estaba poniendo a caldo.

Un ejemplo claro lo conforman Javier Bardem y su pareja, Penélope Cruz.

En mayo de 2026, desde la alfombra roja del Festival de Cannes, el actor español volvió a erigirse en juez de la masculinidad.

Ante los micrófonos, denunció con rotundidad la «masculinidad tóxica» que, según él, sigue dominando en España —un país «muy machista»—, vinculándola a la violencia de género y a líderes internacionales como Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu.

Palabras grandilocuentes, dedo acusador y el habitual tono de superioridad moral que ya es marca de la casa en la pareja Bardem-Cruz.

Pero la realidad, como siempre, se empeñó en dar un bofetón a las lecciones de moralina.

Javier Bardem odia la masculinidad tóxica española, no la portorriqueña. pic.twitter.com/O7zqwGoloi — MartaSevilla (@MarBalCas) June 2, 2026

Y en un mundo donde las redes sociales son una especie de Caja de Pandora, a Bardem y compañera les cayó un baño brutal gracias a una indeleble hemeroteca:

Meses antes, en agosto de 2025, las cámaras captaron a Javier Bardem y Penélope Cruz en la ‘Casita VIP‘ del concierto de Bad Bunny en Puerto Rico.

No solo estuvieron allí como invitados de lujo: bailaron, perrearon, rieron y se marcaron momentos de complicidad más que evidentes mientras sonaban los temas más explícitos y subidos de tono del puertorriqueño.

Penélope llegó incluso a subir al escenario para introducir una canción con el famoso ‘¡Acho, PR es otra cosa’”, desatando la locura del público.

Varios vídeos virales mostraron a la pareja entregada al reggaetón más callejero y sexual, sin complejos.