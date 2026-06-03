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¡TREMENDO CANTEO EL DE LOS DOS ACTORES!

De dar lecciones de feminismo a perrear con Bad Bunny: la vergonzosa contradicción de Javier Bardem y Penélope Cruz

El oscarizado artista no tuvo empacho hace unos meses en llamar "tóxica" a la masculinidad española

Javier Bardem, Bad Bunny y Penélope Cruz.
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Archivado en: Bad Bunny | Internet | Javier Bardem | Penélope Cruz | Periodismo

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Es de manual.

Cuando un progre critica algo, no tengan la menor de las dudas de que en cero coma segundos hará exactamente lo contrario de lo que estaba poniendo a caldo.

Un ejemplo claro lo conforman Javier Bardem y su pareja, Penélope Cruz.

En mayo de 2026, desde la alfombra roja del Festival de Cannes, el actor español volvió a erigirse en juez de la masculinidad.

Ante los micrófonos, denunció con rotundidad la «masculinidad tóxica» que, según él, sigue dominando en España —un país «muy machista»—, vinculándola a la violencia de género y a líderes internacionales como Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu.

Palabras grandilocuentes, dedo acusador y el habitual tono de superioridad moral que ya es marca de la casa en la pareja Bardem-Cruz.

Pero la realidad, como siempre, se empeñó en dar un bofetón a las lecciones de moralina.

Y en un mundo donde las redes sociales son una especie de Caja de Pandora, a Bardem y compañera les cayó un baño brutal gracias a una indeleble hemeroteca:

Meses antes, en agosto de 2025, las cámaras captaron a Javier Bardem y Penélope Cruz en la ‘Casita VIP‘ del concierto de Bad Bunny en Puerto Rico.

No solo estuvieron allí como invitados de lujo: bailaron, perrearon, rieron y se marcaron momentos de complicidad más que evidentes mientras sonaban los temas más explícitos y subidos de tono del puertorriqueño.

Penélope llegó incluso a subir al escenario para introducir una canción con el famoso ‘¡Acho, PR es otra cosa’”, desatando la locura del público.

Varios vídeos virales mostraron a la pareja entregada al reggaetón más callejero y sexual, sin complejos.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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