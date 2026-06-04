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Ketty Garat sacude un zasca monumental a la bocazas de Loreto Ochando por el ‘caso Leire’

La periodista de 'The Objective' desmonta con hechos y contundencia las acusaciones de manipulación vertidas por la columnista de 'El Plural', que vuelve a quedar en evidencia

Loreto Ochando y Ketty Garat.
Loreto Ochando y Ketty Garat.
Archivado en: Gobierno de España | Internet | Ketty Garat | Leire Díez | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Sin embargo, siempre hay quien está dispuesto a inmolarse para defender al jefe de La Moncloa y de Ferraz.

Y si no que se lo digan a Loreto Ochando.

En un artículo de ‘El Plural‘ acusa a la reportera y a su medio, ‘The Objective‘ de «fabricar» una exclusiva guiando a una fuente:

En periodismo hay una frase más antigua que el hilo negro, de autor anónimo, y que describe a la perfección la mala praxis: «Nunca dejes que la realidad te estropee un buen titular». Pues bien, los adalides del periodismo libre, los que acusaron falsamente a este medio de publicar un tema que ni por asomo decía lo que ellos nos atribuían, ‘The Objective’, con su insigne capitana Ketty Garat al frente, se han cubierto de gloria. El sumario del caso Leire explica, de boca de la fuente de Ketty Garat, la Ben Bradlee de marca blanca del facherío patrio, cómo fabricó una noticia para tener el titular, la exclusiva, sus minutos de gloria periodístico.

Según consta en la declaración de Carmen Pano, la mujer que ha asegurado que llevó 90.000 euros a la sede de Ferraz, la que para la extrema derecha parece que se haya comido a Bob Woodward y Carl Bernstein, la envió a un notario a dejar constancia de lo que había hecho, saltándose así cualquier principio básico de ética periodística.

Y claro, una vez manipuló porque, señores lectores, eso es manipular, pues en periodismo no se puede incitar ni, obviamente, manipular a una fuente de información para que haga nada que después utilicemos como información con la que escribir un artículo, la Pulitzer del mal periodismo, del periodismo atroz, no dudó en publicar una exclusiva.

Y no solo eso.

En el programa de Jesús Cintora en TVE, ‘Malas Lenguas’, aseguró que le daba vergüenza ajena que la periodista de ‘The Objective’ tuviese un medio en el que poder escribir:

Garat, una de las periodistas que más ha destapado las cloacas del caso PSOE, no se mordió la lengua.

Fuentes cercanas a su entorno y sus propias intervenciones públicas subrayaron que todo lo publicado por ‘The Objective’ se basa en documentos, declaraciones judiciales y fuentes contrastadas, no en invenciones ni manipulaciones.

Ketty Garat replicó con rotundidad aseverando que las informaciones publicadas por ‘The Objective’ sobre los pagos en efectivo a la sede de Ferraz, las conexiones de Leire Díez y el entramado para proteger al PSOE y al Gobierno han sido corroboradas por el propio avance de la instrucción judicial.

Lo que ‘El Plural’ llama ‘fabricación’ es, para muchos, periodismo de investigación en estado puro.

Garat ha señalado en varias intervenciones que «todo aquello que fue tildado de bulo lo confirma la justicia», recordando cómo su medio fue atacado durante meses por destapar lo que ahora aparece negro sobre blanco en el sumario.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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