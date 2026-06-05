Alandete exige más que un simple cambio de presentadores en TVE tras el ataque de Intxaurrondo a quienes enjuician al hermano de Sánchez

Puso el dedo en la llaga.

El periodista David Alandete, corresponsal de ‘ABC‘, COPE y Telemadrid en Washington y una de las voces más críticas con el sesgo progresista en los medios públicos, cargó duramente contra Televisión Española tras la controvertida intervención de Silvia Intxaurrondo en ‘La Hora de La 1‘.

Durante el programa del 4 de junio de 2026, la presentadora Silvia Intxaurrondo defendió con vehemencia al hermano del presidente, David Sánchez, imputado en una causa judicial.

Intxaurrondo calificó de «bulo» la información —recogida en autos judiciales— sobre que David Sánchez no recordaba o no sabía precisar dónde trabajaba en su primera declaración.

La periodista llegó a minimizar las contradicciones del imputado asegurando que los testigos no habían podido reforzar las acusaciones contra el hermanísimo:

Prácticamente, la totalidad de los testigos habían desinflado esas acusaciones contra el hermano del presidente del Gobierno, hasta que ayer llegó el teniente coronel Balas. Balas dijo: ‘Es que se creó un puesto para el hermano del presidente; que tuvo que crearlo alguien en un puesto superior, que tuvo que ser Miguel Ángel Gallardo‘. Este teniente coronel Balas es el que está llevando también el caso Leire Díez.

-Silvia Intxaurrondo: «Prácticamente, la totalidad de los testigos habían desinflado esas acusaciones contra el hermano del presidente del Gobierno, hasta que ayer llegó el teniente coronel Balas. Balas dijo: ‘Es que se creó un puesto para el hermano del presidente; que tuvo que… pic.twitter.com/wryKSpWy4N — La Pandereta (@LaPanderetaES) June 4, 2026

Alandete no se linitó a pedir la destitución o relevo de Intxaurrondo. En sus declaraciones y mensajes en redes, el periodista subrayño que el problema es estructural:

Cuando en una democracia los medios públicos se utilizan como arma contra la oposición y como escudo del poder, un simple cambio de presentadores no soluciona nada. Lo que está contaminado no es la pantalla, es la esencia misma de un servicio público.

Para Alandete, RTVE arrastra un sesgo sistémico que no se resuelve con ajustes cosméticos. Recordó casos anteriores en los que periodistas de la casa firmaron manifiestos o actuaron de forma coordinada para proteger al Gobierno frente a informaciones incómodas.

Exigió, por tanto, una auditoría independiente, cambios en la dirección y en los criterios de contratación y promoción, y un verdadero retorno al pluralismo y la neutralidad que debe regir una radiotelevisión financiada con dinero de todos los españoles.