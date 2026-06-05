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'CRÓNICA LIBRE', OTRO EXPONENTE DE LA BRUNETE PEDRETE

¡Cachondeo supremo con el concepto del montante que dio el PSOE al diario de Rosa Villacastín! «Roba doble»

Mofas en las redes sociales: "A ver, no se metan con la Camarada Villacastin. Al fin y al cabo tendrá que vivir de alguna manera"

Rosa Villacastín.
Rosa Villacastín.
Archivado en: Gobierno de España | Internet | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Rosa Villacastín

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El PSOE no solo está acusado de robar, sino que además, paradojas de la vida, «roba doble».

Y lo ‘mejor de todo’ es que lo pone negro sobre blanco en la factura.

En pleno escándalo de las cloacas del caso Leire Díez, ha salido a la luz que el partido de Pedro Sánchez destinó 18.125,80 euros (14.980 euros más IVA) de dinero de la campaña de las elecciones europeas de 2024 a un medio digital llamado ‘Crónica Libre‘. El concepto de la inversión publicitaria se explicita así: «BDay + Mega Banner + Roba Doble«.

Sí, han leído bien, «Roba Doble». No es un eslogan creativo ni un nombre de campaña. Es el literal que aparece en la factura.

Desde luego, quien decidió que esa era la descripción perfecta para camuflar el pago se cubrió de ‘gloria’.

Y aquí llega el broche de oro. Y es que la presidenta del Grupo Crónica Libre era Rosa Villacastín, la veterana periodista del corazón reconvertida en una de las defensoras más feroces y viscerales de Pedro Sánchez y el sanchismo. La misma que en redes sociales carga sin descanso contra el PP, contra la UCO patriótica y contra cualquiera que ose cuestionar al presidente.

Según las investigaciones de la Audiencia Nacional y la UCO, el medio —vinculado también a la fallecida Patricia López— habría servido como altavoz para difundir contenidos elaborados por la trama de fontaneros: ataques a la Guardia Civil, desacreditar investigaciones incómodas y todo el repertorio habitual de las cloacas.

El cachondeo en redes fue espectacular:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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