¡Cachondeo supremo con el concepto del montante que dio el PSOE al diario de Rosa Villacastín! «Roba doble»

El PSOE no solo está acusado de robar, sino que además, paradojas de la vida, «roba doble».

Y lo ‘mejor de todo’ es que lo pone negro sobre blanco en la factura.

En pleno escándalo de las cloacas del caso Leire Díez, ha salido a la luz que el partido de Pedro Sánchez destinó 18.125,80 euros (14.980 euros más IVA) de dinero de la campaña de las elecciones europeas de 2024 a un medio digital llamado ‘Crónica Libre‘. El concepto de la inversión publicitaria se explicita así: «BDay + Mega Banner + Roba Doble«.

Sí, han leído bien, «Roba Doble». No es un eslogan creativo ni un nombre de campaña. Es el literal que aparece en la factura.

Desde luego, quien decidió que esa era la descripción perfecta para camuflar el pago se cubrió de ‘gloria’.

Y aquí llega el broche de oro. Y es que la presidenta del Grupo Crónica Libre era Rosa Villacastín, la veterana periodista del corazón reconvertida en una de las defensoras más feroces y viscerales de Pedro Sánchez y el sanchismo. La misma que en redes sociales carga sin descanso contra el PP, contra la UCO patriótica y contra cualquiera que ose cuestionar al presidente.

Según las investigaciones de la Audiencia Nacional y la UCO, el medio —vinculado también a la fallecida Patricia López— habría servido como altavoz para difundir contenidos elaborados por la trama de fontaneros: ataques a la Guardia Civil, desacreditar investigaciones incómodas y todo el repertorio habitual de las cloacas.

Qué cosas, Rosa Villacastín es la presidenta del periódico que el PSOE usó para desviar dinero de la campaña de las europeas con el fin ocultar los audios de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. La Charocracia en su máximo esplendor. Lo mejor es que en el concepto ponía… https://t.co/BpKzsSJOui pic.twitter.com/LBQyGWVYUZ — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) June 4, 2026

El cachondeo en redes fue espectacular:

¿Estaban pagando 1.000€/día por unos banners en cronicalibre .com ?

¿Anunciarse en una web con un CPM (generoso) de 5€?

¿Saben que por 3.000€/día puedes tener ese banner en elpaís-es? — Chino de China (@unchinodechina) June 4, 2026

Lo triste de todo esto, es que con nuestro dinero hemos estado alimentando a la mafia del @PSOE mientras nuestras infraestructuras, nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros sueldos…se caían a pedazos. — Realista (@RojaygualdaSi) June 4, 2026

La misma que el otro día eliminó un tweet donde acusaba a la UCO de un golpe de Estado porque ¿cómo osaban registrar la sede de Ferraz sin informar antes? pic.twitter.com/5Jm8OSXDtf — Marta Donaire (@Mardolo) June 4, 2026

A ver….

No se metan con la Camarada Villacastin.

Al fin y al cabo tendrá que vivir de alguna manera.

“El trabajo dignifica” aunque el trabajo sea ser desatascadora de W.C a mano sin guante.

Una vez te rodeas de mierda 💩, ya no la hueles.

Vives entre ella con normalidad. — TIP_Eterno 🍻🍻🐟🐟 (@TIP_Eterno) June 4, 2026

A ver, ¿no habéis jugado nunca al UNO? Roba doble iba por esta carta. pic.twitter.com/N0sw0hYeFa — Rosa Villapostín Parodia (@RosaVillapostin) June 4, 2026