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EL CORRESPONSAL DE 'ABC', COPE Y TELEMADRID EN LA CASA BLANCA RECUERDA CÓMO SE PEDÍA DESDE FERRAZ CONOCER LOS ENFOQUES

David Alandete rememora cómo «P.S.» utilizó a sus jefas de comunicación para dictar y controlar la información de ‘El País’

"Una llamaba pidiendo coordinar coberturas y titulares sobre el secretario general del PSOE"

David Alandete y Pedro Sánchez.
David Alandete y Pedro Sánchez.
Archivado en: David Alandete | Gobierno de España | Internet | Leire Díez | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Claro y contundete.

El exdirector adjunto de ‘El Paísy actual corresponsal de ‘ABC’, COPE y Telemadrid en Washington, David Alandete, volvió a desvelar detalles de las presiones que ejerció el actual presidente del Gobierno, Pedro SánchezP.S.«), sobre el diario durante su etapa en la dirección del periódico.

En una serie de publicaciones en X, Alandete recordó con pelos y señales la actuación de al menos dos jefas de comunicación del líder socialista en su época en el rotativo de la calle Miguel Yuste (Madrid).

Una de ellas, según relató, llamaba para «coordinar coberturas y titulares sobre el s.g.» (secretario general). Alandete afirmó sin ambages que colgó el teléfono en dos ocasiones, negándose tajantemente a seguir esas indicaciones.

La segunda, prosiguió, ya conocía de antemano los titulares del día siguiente y llamaba para «enmendarlos», porque alguien se los dictaba desde dentro. «Con la que las relaciones fueron peores», añadió.

Posteriormente, el contacto pasó a Leire, en un momento en el que, según Alandete, ya se sabía quiénes iban a ser defenestrados y quiénes entrarían en la nueva etapa.

Alandete vinculó estas actuaciones a la «toma de control de ‘El País'» por parte de Sánchez en 2018, tras la caída de Antonio Caño como director. En otro hilo, rememoró que, nada más llegar el nuevo equipo, se publicaron entrevistas y artículos elogiosos sobre la moción de censura y el proyecto de Sánchez, como la entrevista a Carmen Calvo.

«Mi último día en la dirección, un sábado, pregunté por un titular y me mandaron callar. Ocultaron el editorial que pasaba a defender a P.S. ciegamente hasta la última hora, antes de imprimir», afirmó.

Y remachó: «Y aquí todo confirmado finalmente: ‘La línea editorial la marca P.S.’», en referencia a las anotaciones de la libreta de Leire.

El periodista tampoco olvidó mencionar la visita de Sánchez a la redacción en mayo de 2014, cuando se presentó ante Caño como «el centro del centro del PSOE»: felipista, hombre de Rubalcaba, admirador de Susana Díaz, partidario de la firmeza frente al independentismo y defensor de los consensos. En aquella época, según Alandete, Sánchez pedía espacio y que no se apostara todo a Alfredo Pérez Rubalcaba o a Eduardo Madina.

Pero poco a poco fue exigiendo más:

Lo de exigir titulares, querer conocer noticias antes de su publicación o tratar de influir en la línea editorial llegó después. Empezó cuando cayó Caño.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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