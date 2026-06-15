Troleo colosal a Sarah Santaolalla por volver a dar la lata con Ayuso y los 7.291 muertos en Madrid durante el Covid

Sarah Santaolalla y el montaje con el que intenta acosar a Isabel Díaz Ayuso.

Todo comenzó con un mensaje de Isabel Díaz Ayuso en redes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid colgó en la red social X una imagen de una conocida marca de cerveza madrileña, Mahou.

Y es que la compañía lanzó este simpático guiño hacia la dirigente de la Puerta del Sol:

Mahou es Madrid desde 1890. Nos ha acompañado en los mejores momentos, eventos y celebraciones. Esta familia hoy exporta al mundo entero llevando empleo, proyectos sociales y marca España. pic.twitter.com/DiTV9Wrqfg — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 12, 2026

Joyas para declarar. pic.twitter.com/P1SejIWyRj — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 12, 2026

Pues bien, llegó Sarah Santaolalla a meter su sectarismo en vena y, de paso, a politizar una tragedia como la que supusieron las miles de muertes en Madrid durante la pandemia del Covid y, una vez más, dando la lata con la cifra de los 7.291 fallecidos:

El problema es que la tertuliana y pareja de Javier Ruiz pareció olvidar que a ella misma le molestaban esos mensajes cuando no se amoldaban a su causa:

Ya tienes que ser una mierda de persona para frivolizar con 21 muertos en la vía a través de una imagen hecha con IA.

Das asco, pero lo importante es esto: Adif habilita el teléfono 900 10 10 20 para los familiares de las víctimas 🚨‼️ https://t.co/Qp56RxZBVV — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) January 18, 2026

Porque mientras le fastiaba que le colocasen la camiseta con los 21 muertos en la vía del tren, en cambio no tuvo problemas en posar con una camiseta que no era para nada inteligencia artificial:

¿Lo de frivolizar es por el número de fallecidos que son más o por lo de la IA?, que nos quede claro. pic.twitter.com/fN21qCHWr7 — @KhintiIa (@KhintiIa) January 19, 2026

Y el cachondeo en redes fue bestial:

Joyas para que se te caiga la cara de vergüenza por lo que declaraste pic.twitter.com/Ri0vLGTzK9 — Liberal Enfurruñada (@MuyLiberal) June 13, 2026