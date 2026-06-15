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LA TERTULIANA 'MITAD Y MITAD' SE LLEVA UN BUEN MENEO POR JUGAR CON LOS FALLECIDOS EN PANDEMIA

Troleo colosal a Sarah Santaolalla por volver a dar la lata con Ayuso y los 7.291 muertos en Madrid durante el Covid

"Joyas para que se te caiga la cara de vergüenza por lo que declaraste"

Sarah Santaolalla y el montaje con el que intenta acosar a Isabel Díaz Ayuso.
Sarah Santaolalla y el montaje con el que intenta acosar a Isabel Díaz Ayuso.
Archivado en: Gobierno de la Comunidad de Madrid | Internet | Isabel Díaz Ayuso | Periodismo | PP - Partido Popular | Sarah Santaolalla

Todo comenzó con un mensaje de Isabel Díaz Ayuso en redes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid colgó en la red social X una imagen de una conocida marca de cerveza madrileña, Mahou.

Y es que la compañía lanzó este simpático guiño hacia la dirigente de la Puerta del Sol:

Pues bien, llegó Sarah Santaolalla a meter su sectarismo en vena y, de paso, a politizar una tragedia como la que supusieron las miles de muertes en Madrid durante la pandemia del Covid y, una vez más, dando la lata con la cifra de los 7.291 fallecidos:

El problema es que la tertuliana y pareja de Javier Ruiz pareció olvidar que a ella misma le molestaban esos mensajes cuando no se amoldaban a su causa:

Porque mientras le fastiaba que le colocasen la camiseta con los 21 muertos en la vía del tren, en cambio no tuvo problemas en posar con una camiseta que no era para nada inteligencia artificial:

Y el cachondeo en redes fue bestial:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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