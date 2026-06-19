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LA PERIODISTA DEL MEDIO DE IGNACIO ESCOLAR MONTA UN BUEN INCENDIO EN X

Antonio Naranjo no le pasa una a Esther Palomera por rajar sobre él sin nombrarle: «Sí, soy el de la la noche de Teleayuso»

"Sí, Esther, hablaré del novio de Ayuso. Y también de todos los que se inventan milongas para tapar a Sánchez y a Zapatero. Si se da por aludida ella, hace bien"

Antonio Naranjo y Esther Palomera.
Antonio Naranjo y Esther Palomera.
Archivado en: Alberto González Amador | Antonio Naranjo | Esther Palomera | Gobierno de España | Ignacio Escolar | Internet | Isabel Díaz Ayuso | Periodismo | PP - Partido Popular | Telemadrid

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Esther Palomera se llevó un repaso de campeonato.

La periodista de ‘eldiario.es’ se puso más que estupenda con una noticia que afectaba a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Supuestamente, todo basado en unas comisiones percibidas de Quirón por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La tertuliana progre colgó varios posts en redes sociales:

Pero eso no le pareció suficiente ni pareció dejarla satisfecha.

Así que ni corta ni perezosa, la mano derecha (o izquierda) de Ignacio Escolar en ‘eldiario.es‘, se lanzó de hoz y coz a la red social de Elon Musk, X, para rajar de lo lindo sobre Antonio Naranjo.

Eso sí, Palomera se buscó una artimaña bastante cutre que fue la de no nombrar directamente al periodista de Alcalá de Henares (Madrid), aunque con la referencia que dejó no había dudas sobre quién era el destinatario de su diatriba:

El presentador del programa ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid) no se quedó callado y dio cumplida respuesta a la ‘locuaz’ Esther Palomera:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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