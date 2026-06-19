Antonio Naranjo no le pasa una a Esther Palomera por rajar sobre él sin nombrarle: «Sí, soy el de la la noche de Teleayuso»

Esther Palomera se llevó un repaso de campeonato.

La periodista de ‘eldiario.es’ se puso más que estupenda con una noticia que afectaba a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Supuestamente, todo basado en unas comisiones percibidas de Quirón por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La tertuliana progre colgó varios posts en redes sociales:

Hacienda investiga a un directivo de Quirón por el supuesto reparto de una comisión por mascarillas con la pareja de Ayuso https://t.co/iAPHHFvq4h a través de @eldiarioes — Esther Palomera (@estherpalomera) June 18, 2026

La UCO advierte de que una empresa de la pareja de Ayuso facturó a Quirón por trabajos que le era imposible hacer https://t.co/de4dNbXoc7 a través de @eldiarioes — Esther Palomera (@estherpalomera) June 18, 2026

Hacienda constata que el novio de Ayuso facturó 4,4 millones de euros a Quirón Prevención en tres años | Tribunales | Cadena SER https://t.co/9hHXC6v8io — Esther Palomera (@estherpalomera) June 18, 2026

Pero eso no le pareció suficiente ni pareció dejarla satisfecha.

Así que ni corta ni perezosa, la mano derecha (o izquierda) de Ignacio Escolar en ‘eldiario.es‘, se lanzó de hoz y coz a la red social de Elon Musk, X, para rajar de lo lindo sobre Antonio Naranjo.

Eso sí, Palomera se buscó una artimaña bastante cutre que fue la de no nombrar directamente al periodista de Alcalá de Henares (Madrid), aunque con la referencia que dejó no había dudas sobre quién era el destinatario de su diatriba:

Nada por aquí nada por allá, medios que no dan una línea de los 4,4 millones de euros que se endosó el novio de España los primeros años de relación con contratos con Quirón. Luego, que si los demás son… — Esther Palomera (@estherpalomera) June 18, 2026

Sintonizando cadenas y no hay manera de encontrar ningún especial sobre los 4,4 millones que se endosó el novio de España. Me falta Tele Ayuso, que seguro que ahí hacen esta noche un monográfico — Esther Palomera (@estherpalomera) June 18, 2026

El presentador del programa ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid) no se quedó callado y dio cumplida respuesta a la ‘locuaz’ Esther Palomera: