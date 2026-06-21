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La actriz Ana Arias habla claro y te despertará la conciencia: «¡Lo odio!»

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¿Listos para un debate candente? Ana Arias regresa a ‘Los Cancelados’ para diseccionar la actualidad española.

Descubre las claves de las últimas noticias políticas y económicas que están marcando el rumbo del país. Analizamos las decisiones que afectan tu día a día y el futuro de la sociedad.

Desde debates sociales hasta las tendencias que marcan la agenda, Ana Arias te trae una perspectiva fresca y sin filtros. Prepárate para cuestionarlo todo y formar tu propia opinión.

No te pierdas esta edición cargada de análisis y reflexión sobre lo más relevante de nuestro tiempo.

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