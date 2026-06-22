El portero del Sabadell provoca la reacción más bestia de Óscar Puente al revivir la canción del verano: «¡Pedro Sánchez…!»

La fiesta por el ascenso del CE Sabadell a Segunda División se convirtió en cuestión de segundos en un nuevo capítulo de la bronca política española.

Y todo por la acción del portero arlequinado que, simplemente, dejó patente el hartazgo del ciudadano de a pie con el inquilino de La Moncloa.

Diego Fuoli, guardameta del equipo catalán, se subió al balcón del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) para celebrar con los aficionados el triunfo ante el Zamora (4-0) que devolvía al club a la categoría de plata.

Lo que empezó como una euforia deportiva acabó en el cántico del verano contra el presidente del Gobierno.

«Voy a soltar una expresión y contestáis con lo que os salga… ¡Pedro Sánchez…!», lanzó Fuoli al micrófono. La plaza respondió al unísono: «¡Hijo de puta!».

El cántico se repitió varias veces. Lo que en el fútbol de barrio o en los ultras se ha convertido casi en rutina, esta vez saltó de inmediato a las redes y a los medios nacionales.

El ministro de Transportes y fiel escudero de Pedro Sánchez no tardó ni un minuto en saltar.

Óscar Puente, conocido por su estilo directo y sin edulcorantes, cargó con dureza contra el portero aragonés citando la famosa frase del fallecido cómico Pepe Rubianes:

Esto es lo que pasa cuando le das dinero a un tonto.

“Esto es lo que pasa cuando le das dinero a un tonto. Que enseguida le sale el facha”(Pepe Rubianes. “Rubianes Solamente”. Club Capitol. 2003. Intemporal) https://t.co/AzZFYIqFpj — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 21, 2026

La dureza de Puente ha sido interpretada por muchos como la reacción más visceral del ministro en mucho tiempo, superando incluso sus habituales cruces con la oposición o con periodistas críticos.

Horas después del incidente, el propio Diego Fuoli publicó un mensaje de disculpa reconociendo que “me dejé llevar de más” por la euforia del momento. El portero, que ya había jugado anteriormente en otros equipos como el San Fernando, intentó cerrar el episodio admitiendo que la broma se le fue de las manos y que no pretendía generar daño.

Y de nuevo Óscar Puente saltó a la yugular del guardameta:

A quien se pudiera sentir ofendido…

pueees no se, no se me ocurre así a bote pronto. ¿Por qué se iba a ofender nadie? https://t.co/a7L9Iq01ej — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 21, 2026

Por su parte, el Partido Popular de Sabadell emitió un largo y duro comunicado criticando que ahora se criminalice al guardameta cuando, recordó la formación conservadora, desde el balcón consistorial se han lanzado mensajes de toda índole y señalando a adversarios políticos sin que nadie se escandalizase.

Comunicado del PP Sabadell. pic.twitter.com/jyBjm8WmDP — Partit Popular de Sabadell (@PPSabadell) June 21, 2026

Y aquí también fue a meter su cuchara el ministro de Transportes:

Se entiende bien por qué tienen 1 concejal de 27. https://t.co/Je3IjYZvOZ pic.twitter.com/1BKF0N9Qpp — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 21, 2026