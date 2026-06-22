Soto Ivars trolea a Sarah Santaolalla echando de menos su argumentario contra el juez Peinado y la tertuliana reacciona así: «La paja te la haces tú»

Dio en el clavo.

El escritor Juan Soto Ivars entró de lleno en la polémica del fin de semana, la decisión del juez Juan Carlos Peinado de exigirle el pasaporte a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.

Al comunicador le interesó especialmente seguir las ‘sesudas’ reflexiones del equipo de opinión sincronizada, la llamada Brunete Pedrete, y, de repente, echó de menos el punto de vista de ese ‘portento’ del intelecto llamado Sarah Santaolalla.

Y así lo reflejó en sus redes sociales:

La pareja de Javier Ruiz, muy en su línea, sacó su cara más zafia:

La paja te la haces tú solo. https://t.co/phGhtWQ2g5 — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) June 21, 2026

Y obviamente se ganó un merecido meneo en redes:

Venga ya, no le vas a ayudar? pic.twitter.com/p80RC16KL8 — José G. Fernández🇪🇸 (@josegfdz) June 22, 2026

¿Qué tendrás en la cabeza para responder así a @juansotoivars !!?

Te habla de poker en sentido figurado y tú le sueltas tremenda chonada!!!

El Chonirerismo lo llevas en tu ADN. — TORQUES (@xaquindashervas) June 21, 2026

¿Qué tendrás en el coco, choni Juana de Harco, para derivarlo todo al mismo sitio sexual? ¿Y has depuesto ya al juez Peinado o pa’ cuándo? — Javier Carrasco (@JaviCarrascoMun) June 21, 2026

Tú estás ocupada con Javierito. Pero con las manos libres… — Rubrum Flavo 🇪🇸 (@RubrumFlavo) June 22, 2026

@juansotoivars , que dice @SarahPerezSanta que te hagas una pajilla…

Voy sacando las palomitas 🍿 pic.twitter.com/OMmIo6NsVE — TORQUES (@xaquindashervas) June 21, 2026

Obviamente, horas después la propia Santaolalla compró, como era de esperar, toda la mercancía averiada para tratar de socavar el magistrado Juan Carlos Peinado: