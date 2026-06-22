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ZAFIEDAD DE LA PAREJA DE JAVIER RUIZ

Soto Ivars trolea a Sarah Santaolalla echando de menos su argumentario contra el juez Peinado y la tertuliana reacciona así: «La paja te la haces tú»

El comunicador simplemente dijo esto sobre la tertuliana de TVE: "Me falta respuesta de Santaolalla para el póker"

Sarah Santaolalla y Juan Soto Ivars.
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Archivado en: Begoña Gómez | Gobierno de España | Internet | Javier Ruiz | Juan Carlos Peinado | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Sarah Santaolalla

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Dio en el clavo.

El escritor Juan Soto Ivars entró de lleno en la polémica del fin de semana, la decisión del juez Juan Carlos Peinado de exigirle el pasaporte a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.

Al comunicador le interesó especialmente seguir las ‘sesudas’ reflexiones del equipo de opinión sincronizada, la llamada Brunete Pedrete, y, de repente, echó de menos el punto de vista de ese ‘portento’ del intelecto llamado Sarah Santaolalla.

Y así lo reflejó en sus redes sociales:

La pareja de Javier Ruiz, muy en su línea, sacó su cara más zafia:

Y obviamente se ganó un merecido meneo en redes:

Obviamente, horas después la propia Santaolalla compró, como era de esperar, toda la mercancía averiada para tratar de socavar el magistrado Juan Carlos Peinado:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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