La bestialidad de Irene Montero sobre el Parlamento Europeo: «Está lleno de nazis y encima no te los puedes tirar»

No es de extrañar que el programa de marras se llame ‘El Sótano‘.

Más abajo es difícil caer, aunque la cuestión se pone interesante si quien está al cargo de ese espacio se llama Alba y tiene como apellido Carrillo.

Uno de los lápices menos afilados de España tuvo como invitada a otra que tal baila, Irene Montero.

La eurodiputada de Podemos, que tampoco se caracteriza por tener filtros, protagonizó una de sus salidas de tono habituales.

En esta ocasión, la exministra de Igualdad describió el Parlamento Europeo como un lugar «lleno de nazis» y con una frase que ya se ha hecho viral por su vulgaridad y extremismo.

Hay mala racha. En el Parlamento Europeo porque eso está lleno de nazis y a un nazi no te lo puedes tirar.

💥 Ayer confirmamos la renovación. 🔥 Para celebrarlo, hoy jueves baja a #ElSótano25J, @IreneMontero. 👀 Alba Carrillo e Irene en un mismo plató; habrá gente que no va a parAAAAR de tirarse de los pelos. 🔔 A las 15:45 en TEN y YouTube. 📲 Sigue el directo:… pic.twitter.com/jrAZ6R9egy — TEN TV (@TENtv) June 25, 2026

Montero hizo referencia, en tono de broma cutre salchichera, a las dificultades para «ligar» en Bruselas y Estrasburgo, argumentando que la presencia supuestamente mayoritaria de «nazis» (es decir, de diputados de derechas y centro-derecha) impide a las mujeres tener encuentros sexuales.

Aunque tengas una mala racha, no te lías.

No es la primera vez que Irene Montero utiliza el término nazi de forma indiscriminada contra sus adversarios políticos. Durante su etapa como ministra de Igualdad, convirtió esta estrategia en una constante: tildar de fascistas, machistas o extremistas a cualquiera que no compartiera su agenda. Ahora, como eurodiputada, parece haber llevado esa retórica al terreno personal y sexual.