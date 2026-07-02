El perseguido Vito Quiles se mofa del Gobierno Sánchez: «Quiere la foto de mi arresto y no se la voy a dar»

España infestada de corruptos.

Pero a Moncloa solo le interesa acallar a las voces críticas que denuncian los desmanes del Gobierno Sánchez y el PSOE.

El periodista Vito Quiles, convertido en uno de los rostros más incómodos para el Ejecutivo socialcomunista, respondió con sorna e ironía a la orden de detención dictada en su contra.

Tras conocerse que un juez ordenó su arresto por desatender citaciones judiciales en diversas causas abiertas, Quiles publicó un vídeo en redes sociales en el que aseguró que no se entregará para no dar la foto que, según él, busca el Gobierno:

No nos han comunicado nada ni a mí ni a mi abogado. Desconocemos las causas por las cuales me quieren arrestar. Lo único que sé es que ya han ido a mi puesto de trabajo, han ido a mi casa y están intentando buscarme por todo Madrid para llevarme al calabozo. Y nadie entiende cuál es el motivo. Yo me pregunto si es normal que en una democracia consolidada la policía vaya a la casa y a los puestos de trabajo de los periodistas a llevárselos por delante simplemente porque son incómodos al gobierno y porque molestan a Pedro Sánchez.

Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás. — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 1, 2026

Rememoró los casos de corrupción que ahora mismo acorralan a La Moncloa:

Es absolutamente incomprensible como en un país en el que la mujer del presidente del gobierno planta al juez Peinado que la esté investigando. En un país donde hay un expresidente del gobierno con joyas en una caja fuerte de su despacho con valor de 1,3 millones de euros y no ha tenido que dar cuentas a Hacienda de ello y absolutamente nadie le detiene ni le investiga. En un país donde el rescatador de Plus Ultra está en su casa. En un país donde la fontanera del Partido Socialista que armaba una cloaca, que perseguía y que investigaba a jueces y a fiscales y les coaccionaba a policías está en su casa. Y esa policía a la que coaccionaba no la detiene. En un país donde en el Congreso de los Diputados el Partido Socialista tiene más imputados que diputados se dedican a perseguirme a mí por hacerles preguntas a todos aquellos que están atravesando procedimientos de corrupción y que están sentados en el banquillo.

Para Quiles la razón de su petición de detención estriba en la pregunta que le hizo semanas atrás a Begoña Gómez:

Y creo que el motivo es ese porque desde que pregunté a la mujer del presidente del gobierno a la todopoderosa primera dama y la encontré cuando después de dos años de imputación ni un solo periodista se había acercado a preguntarle algo Pedro Sánchez emprendió una cacería judicial y mediática contra mí y no han parado hasta intentar arrestarme.

Remachó con mucha gracia asegurando que no piensa regalarle a Sánchez la foto de su denunción y recordó lo sucedido con el prófugo Carles Puigdemont: