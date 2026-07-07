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LA FIESTA GRANDE DE PAMPLONA SE 'ACUERDA' DEL OKUPA DE LA MONCLOA

El «¡Pedro Sánchez , hijo de p*ta!» marca el arranque de San Fermin 2026

El Chupinazo no olvidó la canción del verano que tanto indigna al presidente del Gobierno y líder del PSOE

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Cintruénigo contra Pedro Sánchez y María Chivite.

La 'canción del verano' sigue imparable y llega al pueblo natal de la socialista María Chivite: "¡Pedro Sánchez, hijo de p*ta!"

Es el grito de guerra de cada verano.

Ya puede ser en un partido de fútbol de carácter amistoso, en una romería, en una manifestación o, incluso, en los Sanfermines en Pamplona.

Y lo cierto es que la tradicional y populosa fiesta que abarrota la capital de Navarra albergó algo más que el tradicional chupinazo.

Durante los momentos previos a la puesta de largo de una larga semana de encierros, miles de asistentes, de manera totalmente espontánea, corearon la canción estival contra el inquilino de La Moncloa:

¡Pedro Sánchez, hijo de p*ta!

Fue, sin duda, un clamor la plaza del Ayuntamiento pamplonica y, a buen seguro, que la cara del regidor, el bilduetarra Joseba Asirón, no sería de placer al escuchar las andanadas contra el presidente del Gobierno que le sirvió en bandeja el bastón de mando municipal.

Y es que en la capital navarra aún colea cómo el PSOE engañó a los ciudadanos en 2023 asegurando que no se haría alcalde al líder de EH Bildu para, una vez asegurada la continuidad en La Moncloa, dar la larga cambiada y colocar a Asirón en la poltrona para quitar de la misma a Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarro.

Primer encierro

Dos minutos y 16 segundos.

Con un tiempo muy rápido terminó el primer encierro de los Sanfermines 2026 donde se congregaron varios corredores y se produjeron distintas caídas de personas por acumulación de gente y tropezos.

El recorrido tuvo buen ritmo, con una manada que se estiró en medio de la multitud en el tramo final, pero manteniéndose bastante junta durante todo el recorrido.

El parte provisional de heridos de este primer encierro de los Sanfermines dejó una contusión craneal en Santo Domingo, dos contusiones sin deformidad en pierna en Espocimina y otra en Telefónica. Los tres afectados fueron trasladados al hospital de Pamplona.

Finalmente, también se produjo un requerimiento sanitario por contusión con deformidad que fue atendida por los servicios médicos del mismo encierro.

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