La influencer de la línea de ropa del Gobierno Sánchez estalla ante las críticas y se compara con el Mundial y las luces de Navidad

Ahora va de digna.

Pero lo cierto es que no tuvo problemas en poner la mano para cobrar del Gobierno Sánchez.

La controvertida influencer Marina Rivers pretende tomar el pelo a los españoles asegurando que ella va a donar para fines sociales el dinero ganado por promocionar la línea de ropa DMOCRACIA.

La creadora de contenido, en un vídeo de más de seis minutos, recuerda que ha habido ingentes partidas de dinero para otros asuntos que, según ella, no generaron tanto debate en la calle y en el ámbito político:

Como éramos pocos y parió la abuela y ya hasta representantes políticos se creen en la libertad de insultarme, de llamarme subnormal públicamente y dada la demagogia, los insultos y las amenazas pues tengo que explicaros las cosas porque parece que la gente no entiende absolutamente nada. Para empezar, que tú puedes criticar un presupuesto público, lo puedes criticar pero la demagogia esta de que se podría haber dedicado a los niños con cáncer. RTVE ha pagado 55 millones de euros por los derechos de la emisión del Mundial hay gente que no le gusta el fútbol. La visita del Papa ha costado entre 25 y 26 millones de euros también hay gente que es atea en España. Iluminar la ciudad de Madrid en Navidad cuesta aproximadamente 7 millones de euros y también hay gente que no le gusta la Navidad.

Llama demagogos a quienes le dijeron que ese dinero podría haber ido para los niños con cáncer:

Igual que los presupuestos que se destinan a los toros, que se destinan al colectivo y que se destinan a infinidad de cosas. Entonces no me hagáis la demagogia de esto puede haber sido para los niños con cáncer. Tiene que haber inversión en diferentes ámbitos. Te voy a dar un dato. El gasto en publicidad institucional este año es de 270 millones de euros. Entonces, las partidas presupuestarias se dividen en lo que al Gobierno le da gana y esa ventanilla no es la mía.

Los jóvenes a los que quieren camelar con el chándal del Carrefour ése que se pone Marina Rivers son los mismos que no tendrán pensiones porque el dinero destinado a ellas se está yendo en pagar a las redes clientelares. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) July 9, 2026

Y el remate final, pura maravilla, asegurando que el dinero ganado por la promoción gubernamental la iba a donar a alguna asociación:

Pues mira, como todo el mundo está enfadado y la gente no quiere que se destine este 10% de los 200.000 euros a la publicidad que se le ha hecho, yo no tengo ningún problema. Yo lo voy a donar. Lo voy a donar, no sé si a la Asociación Contra el Cáncer en general, la Asociación Contra el Cáncer de Mama, a la ELA, ya verá quién lo dona, pero lo voy a donar. Y hasta aquí queda todo mi comunicado. Yo no tengo ningún tipo de relación con el Gobierno. Yo no tengo ningún contrato con el Gobierno. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo he hecho una campaña sobre la libertad. Celebrar la democracia. ¿Que no te gusta? Yo no puedo hacer más nada. Hasta aquí todo. Os mando un besito gigante y recordad que no son solo vuestros impuestos, que también son los míos

La campaña, que utiliza códigos de streetwear y mensajes sobre democracia en prendas como sudaderas y camisetas, ha sido promocionada intensamente en redes con sesiones fotográficas en el Congreso de los Diputados.

Rivers y otras creadoras como Sara Fructuoso han posado con las prendas, con lemas como ‘Cuando te vistes, te posicionas’ o ‘Servir DMOCRACIA’. El Gobierno defiende que se trata de una acción de comunicación para acercar los valores democráticos a los jóvenes, con un presupuesto específico de la campaña que sitúa en torno a los 386.000 euros (frente a los 14,6 millones del programa completo ‘España en Libertad’).