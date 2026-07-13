Isabel Durán estalla ante el maltrato de Cintora a Marta Gómez Montero: «Su matonismo es chequismo televisivo»

Otra que le tiene cogida la matrícula a Jesús Cintora.

La periodista Isabel Durán no guardó silencio ante el polémico incidente ocurrido en la noche del sábado 11 de julio de 2026 en el programa ‘Malas Lenguas‘ (TVE), donde la colaboradora Marta Gómez Montero abandonó el plató entre lágrimas, visiblemente humillada, tras acusar al presentador de un trato vejatorio reiterado.

Durán, conocida por su defensa de la pluralidad y su crítica al sesgo en la televisión pública, calificó el comportamiento de Cintora como «matonismo» y lo ha equiparado al “chequismo televisivo”.

El momento se produjo durante un debate sobre las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, acerca del absentismo laboral. Cuando Cintora cedió la palabra a Gómez Montero, esta explotó: «No voy a contestar, Jesús, lo siento. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada». La periodista confesó haber aguantado «por pagar las facturas y por mis hijos», pero que ya no podía más.

En un gesto dramático, citó ‘El coronel no tiene quien le escriba’ de Gabriel García Márquez y sentenció: «Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda». Acto seguido, se levantó, se quitó el micrófono y abandonó el plató entre lágrimas.

Cintora mostró sorpresa en directo y restó importancia al hecho, atribuyéndolo a una cuestión de turnos de palabra. Horas después, emitió disculpas públicas en redes sociales: «Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera… Quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas». El propio presidente de RTVE, José Pablo López, también se sumó a las disculpas públicas, reconociendo que «no bastan las disculpas en privado».

La reacción de Isabel Durán fue la de expresar su apoyo incondicional a Gómez Montero a través de su cuenta en X:

Todo mi cariño y apoyo a Marta . Entiendo y comparto tu sufrimiento.

Y fue más allá con una frase contundente que ya había utilizado en otras ocasiones para criticar ciertos estilos en TVE:

El matonismo de Cintora y de otros presentadores es chequismo televisivo.Así lo dije hace tiempo y lo reitero.

Durán denunció que este tipo de comportamientos son “impresentables” en una televisión pública sufragada con el dinero de todos los españoles, que debería garantizar «respeto y neutralidad». Para la periodista, no se trata de un incidente aislado, sino de un patrón: «No es un día, ni un solo presentador, ni un solo programa».

🤗Todo mi cariño y apoyo a @martagmontero. Entiendo y comparto tu sufrimiento. El matonismo de Cintora y de otros presentadores es «chequismo televisivo» Así lo dije hace tiempo y lo reitero. Impresentable en una televisión sufragada con el dinero de todos los españoles que debe… pic.twitter.com/5qSD4sPToc — Isabel Durán (@IsabelDuran_) July 12, 2026

Y tampoco se tragó la disculpa a medias de Jesús Cintora: