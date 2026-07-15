Una resentida de las juventudes de ERC incendia las redes contra la Selección: «P*ta España»

Demasiado joven para estar ya tan resentida.

Pero lo cierto es que vivir en feudo independentista y con el discurso rupturista puesto en bucle 24×7, acaba por pasar factura.

Y si no que se lo digan a una adolescente perteneciente a las Juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya (Jovent Republicà o JERC).

Los componentes de esta facción vuelven a protagonizar la polémica con consignas extremistas y antiespañolas al socaire del Mundial de fútbol y del excelente papel que está jugando que equipo dirigido por Luis de la Fuente.

En esta ocasión, una de sus militantes o simpatizantes ha desatado una oleada de reacciones en redes sociales al lanzar duras críticas contra la Selección Española de fútbol, rematadas con el clásico insulto separatista: «P*ta España, P*ta Selección».

La chavala, en cuestión, dijo no sentirse representada por el combinado español:

Estos días volveremos a sentir lo mismo de siempre, que si todos con España, que si todos con la Roja, que si la Selección nos representa. Pues no, España no nos representa porque Cataluña es una nación igual que otras como Escocia y Gales y tenemos derecho a nuestra selección. Mientras algunos gritan los goles de España, nosotros seguiremos defendiendo una idea muy simple: una nación, una selección. Por eso decimos bien claro que queremos a Cataluña compitiendo alrededor del Mundo, con nuestros colores, con nuestros deportistas y representando a nuestro pueblo. No queremos que ninguno juegue en nuestro nombre, queremos jugar nosotros: P*ta España, P*ta Selección.

El episodio se enmarca en una recurrente estrategia de sectores independentistas que aprovechan cualquier evento deportivo de relevancia nacional para avivar el enfrentamiento identitario. Mientras la Selección Española destaca en las competiciones internacionales representando a todo el país, voceros del procés la convierten en objetivo de su resentimiento.