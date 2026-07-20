España campeona y Sánchez con jaqueca: la canción del verano que le taladra los tímpanos

Ni en la victoria se libra de los cánticos.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a buen seguro que se echó en su maleta de viaje a Nueva York unos buenos tapones para no escuchar el ya famoso tema del verano.

Minutos después de que el árbitro pitara el final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la final del Mundial 2026 ya había dejado imágenes para la historia. España se impuso 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga, tras un partido de alta tensión en el que Enzo Fernández vio la roja y se vivieron forcejeos y empujones al término del encuentro, con Leandro Paredes como uno de los protagonistas de los altercados.

Mientras en el césped español y argentino se mezclaban la euforia y la decepción, en España ya no había quien parara la fiesta.

En Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y decenas de ciudades más, miles de aficionados salieron a las calles nada más consumarse la victoria. Banderas rojigualdas, bocinas, saltos y cánticos a pleno pulmón.

Y entre toda esa marea roja, un sonido se repetía una y otra vez: la canción del verano, ese temazo que lleva semanas sonando en cada celebración de la Selección Española y que, casualmente, se ha convertido en la banda sonora perfecta para recordar al inquilino del Palacio de La Moncloa.

Porque mientras España celebra su segundo Mundial, tras el de Sudáfrica 2010, Pedro Sánchez tuvo que soportar cómo su nombre volvió a sonar —y no precisamente para felicitarle— en cada plaza y cada fan zone del país.

El mismo estribillo que hace vibrar a la afición es el que le golpea los tímpanos cada vez que la Selección gana.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente ha devuelto a España a lo más alto del fútbol mundial 16 años después. Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams, Ferran Torres y compañía ya son parte de la leyenda.

Y los españoles, en plena noche de verano, respondieron como saben: saliendo a la calle a cantar, saltar y celebrar sin complejos.

En La Moncloa y en el palco del estadio MetLife, mientras tanto, la fiesta se vivió de otra manera. Con tapones en los oídos, quizá.