La reportera ‘de los pelos en el sobaco’ de Pablo Iglesias vomita odio contra Ferran Torres por plantarse una gorra patriótica

No falla.

Es ganar España una competición de relevancia y que alguno de sus componentes demuestre españolía por arrobas para que venga el habitual patán de la izquierda a soltar su patujada.

En este caso se trata de una patana, la militante de Canal Red, Alejandra Martínez, que no pudo contener su bilis tras ver al héroe del Mundial, el goleador Ferran Torres, con una gorra que reza ‘Make Spain Great Again‘.

Mientras España sigue inmersa en las celebraciones de su segundo título mundial, la periodista estrella de Pablo Iglesias arremetió contra el delantero del Barça por mostrar orgullo patrio.

El futbolista valenciano fue objeto de los ataques más viscerales de esta comunicadora por aparecer en el autobús de la Selección Española luciendo una gorra con el lema ‘Make Spain Great Again’, una clara adaptación del icónico eslogan de Donald Trump.

Lejos de celebrarlo como un gesto de orgullo nacional en un momento histórico para el deporte español, la enviada de Iglesias lo convirtió en motivo de escarnio y sospecha:

La ‘Real Ferran Experience’ era ser un facha y un especulador inmobiliario. Amigas, tenemos que hablar. Tenemos que hablar de cómo proyectamos nuestros deseos en señores que no se lo merecen, en nuestras relaciones sentimentales y también en este Mundial. Llevamos meses con el shippeo de que Ferran Torres es un ‘softboy’, un chaval supersensible que se abraza con Pedri y que es el novio de España porque además nos dio el gol de la final del Mundial.

Lo de la gorrita fue demasiado para la reportera de los pelos en el sobaco:

Pero resulta que la realidad es bastante menos cuqui y bastante más rancia, casposa. Facha. Ayer, en plena celebración del triunfo de la Selección, Ferran se encasquetó una gorra trumpista con el lema ‘Make Spain Great Again’. Sí, el pack completo del maga cañí. Y lo hizo además para regocijo de toda la ultraderecha patria. Lo digo porque ya me estoy viendo venir los comentarios de mucha gente diciéndome ‘¡Ay, es una broma! ¡Es irónico!’

Y también criticó que Ferran Torres tuviese una empresa inmobiliaria: