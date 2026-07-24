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LA ESCRITORA NO ACIERTA NI CON EL PERFIL REAL DEL EXPRESIDENTE NI CON LA CUENTA DE 'MAÑANEROS 360'

Ni la IA lo mejora: Rosa Villacastín se convierte en un meme tras su esperpéntico elogio a un Zapatero ‘fake’

Cachondeo en las redes al percatarse que la comunicadora enlazó a un tal 'JLRZetaparo'

Ni la IA lo mejora: Rosa Villacastín se convierte en un meme tras su esperpéntico elogio a un Zapatero 'fake'
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Zapatero aparece en TVE con la alfombra roja de Javier Ruiz, tremendamente nervioso y negándolo todo

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No es Inteligencia Artificial.

De hecho, el mensaje de Rosa Villacastín en X, la antigua Twitter, mejoraría cualquier creación de la propia IA.

La periodista, pelotillera habitual de la izquierda, quiso dar a conocer a todo el universo su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras la entrevista que le hizo Javier Ruiz en el programa ‘Mañaneros 360‘, en RTVE.

El problema fue que la también escritora no dio una en el clavo:

Y es que los dos perfiles enlazados llevaban, en el caso del político socialista, a una cuenta fake y, en el del programa, la cuenta era directamente inexistente, tal y como reportaron los usuarios:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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