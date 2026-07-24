Ni la IA lo mejora: Rosa Villacastín se convierte en un meme tras su esperpéntico elogio a un Zapatero ‘fake’

No es Inteligencia Artificial.

De hecho, el mensaje de Rosa Villacastín en X, la antigua Twitter, mejoraría cualquier creación de la propia IA.

La periodista, pelotillera habitual de la izquierda, quiso dar a conocer a todo el universo su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras la entrevista que le hizo Javier Ruiz en el programa ‘Mañaneros 360‘, en RTVE.

El problema fue que la también escritora no dio una en el clavo:

La entrevista más esperada de @JLRZetaparo, hoy en

@ManarosTVE, por Javier Ruiz. No te la pierdas. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) July 23, 2026

Y es que los dos perfiles enlazados llevaban, en el caso del político socialista, a una cuenta fake y, en el del programa, la cuenta era directamente inexistente, tal y como reportaron los usuarios:

Gracias, por las risas que nos estas regalando. Sois inutiles hasta para esto.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/DneupzS6lI — Gala. 🇪🇸👸🏻 (@Gala117516) July 23, 2026

Menos mal que al menos no es un perfil donde se vea un trabuco pic.twitter.com/3A5YaOy7MV — DTK (@DavidT_K) July 23, 2026

Ninguna cuenta parodia puede superar a la real pic.twitter.com/6zfL8VuWri — Lupe Sánchez (@Proserpinasb) July 23, 2026

La entrevista del año y Rosa no ha sido pic.twitter.com/FdNab6ZpJC — Vep (@Vepmmjr) July 23, 2026

Es que no das ni una. Tampoco has acertado con la del programa. Tooonta, que eres TOOOOOONTA. 😂 — Pilar 🇪🇸 🇺🇦 (@MAPIheMA) July 24, 2026

Pongo la mano en el fuego, por que Rosa tiene Tipp-Ex en la pantalla del móvil. pic.twitter.com/fedmTOT7MC — armando (@aj_7seven) July 24, 2026

Jajajajajajajajajjaa

Gracias Rosa: por darnos más carcajadas que tu propia cuenta parodia!!!! CRACK pic.twitter.com/phvG9WxMM8 — Aldama I de España (@thisis_noted) July 23, 2026