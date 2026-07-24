¿Se puede ser más patética? Sarah Santaolalla acaba troleada por alabar sin rubor la entrevista de su novio Javier Ruiz a Zapatero

No tiene filtros.

Y tampoco, visto lo visto, rubor alguno.

Lo de Sarah Santaolalla, seguramente, acabará estudiándose en las facultades de Ciencias de la Información como ejemplo a no seguir en el oficio.

La activista, como si los españoles no supieran su relación íntima y personal que mantiene con Javier Ruiz, soltó esta perla nada cultivada tras la entrevista que le hizo a José Luis Rodríguez Zapatero en ‘Mañaneros 360‘ (TVE):

Periodismo y rigor en estado puro.

Esto nunca lo he visto en algunas cadenas privadas o autonómicas públicas. He visto masajes y peloteo cada vez que Ayuso o Feijóo asomaban la cabeza por allí. Algunos tienen que aprender y otros tienen que callar.

Escuchen y vean. pic.twitter.com/DZt8PsbF9d — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) July 23, 2026

El cachondeo en la red social X fue de marca mayor:

Claro,claro:

Periodismo masaje:

-las joyas son regalo de cortesía

-ah,siguiente pregunta

Periodismo de verdad:

-¿regalo de quién?

-¿cuándo y en qué entorno?

-¿qué propósito tiene un regalo de ese valor?

-¿qué significa regalo de cortesía?

-¿por qué no figuran en ningún registro? — Max Tena (@MaxTena1) July 23, 2026

❌ Aquí está el RESUMEN completo de la ENTREVISTA de Javier Ruiz a José Luis Rodríguez Zapatero…#Mañaneros23J pic.twitter.com/sGBOzUaCkO — Sr. Barbas®🖤🇪🇸 (@BarbaLight) July 23, 2026

Zapatero ha hecho añicos la poca presunción de inocencia que le quedaba, y Javierito podía haber sido detenido por delito flagrante de malversación. Por cierto, antes de besarle luego, recuérdale que se lave bien la boca. ¡Que ha habido final feliz! — Gulag desde 14/03/2020 😱😱😱🇪🇦🇪🇦🇺🇲🇯🇵 (@Gulag2016) July 23, 2026

¿De qué hablaron en la cena? pic.twitter.com/vH1GI8HrXC — Antonio Nuño (@NuoAntonio) July 23, 2026

Zapatero: – Pero esa pregunta no la concertamos ayer en la cena. Javierito: – Perdona, que me he equivocado. La cambio. pic.twitter.com/CTna5T1Iqw — Ultrabético 🇯🇪 𝕊𝔾𝕊💀𝟠𝟞 (@DiosPatriaBetis) July 23, 2026