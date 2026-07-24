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LA ACTIVISTA SE LANZA A X A CUBRIR DE ELOGIOS AL PRESENTADOR DE 'MAÑANEROS 360' (TVE)

¿Se puede ser más patética? Sarah Santaolalla acaba troleada por alabar sin rubor la entrevista de su novio Javier Ruiz a Zapatero

"Esto nunca lo he visto en algunas cadenas privadas o autonómicas públicas. He visto masajes y peloteo cada vez que Ayuso o Feijóo asomaban la cabeza por allí. Algunos tienen que aprender y otros tienen que callar"

Sarah Santaolalla.
Sarah Santaolalla.
Archivado en: Gobierno de España | Internet | Javier Ruiz | José Luis Rodríguez Zapatero | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | RTVE | Sarah Santaolalla

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No tiene filtros.

Y tampoco, visto lo visto, rubor alguno.

Lo de Sarah Santaolalla, seguramente, acabará estudiándose en las facultades de Ciencias de la Información como ejemplo a no seguir en el oficio.

La activista, como si los españoles no supieran su relación íntima y personal que mantiene con Javier Ruiz, soltó esta perla nada cultivada tras la entrevista que le hizo a José Luis Rodríguez Zapatero en ‘Mañaneros 360‘ (TVE):

El cachondeo en la red social X fue de marca mayor:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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