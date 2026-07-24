¿Se puede ser más patética? Sarah Santaolalla acaba troleada por alabar sin rubor la entrevista de su novio Javier Ruiz a Zapatero

No tiene filtros.
Y tampoco, visto lo visto, rubor alguno.
Lo de Sarah Santaolalla, seguramente, acabará estudiándose en las facultades de Ciencias de la Información como ejemplo a no seguir en el oficio.
La activista, como si los españoles no supieran su relación íntima y personal que mantiene con Javier Ruiz, soltó esta perla nada cultivada tras la entrevista que le hizo a José Luis Rodríguez Zapatero en ‘Mañaneros 360‘ (TVE):
Periodismo y rigor en estado puro.
Esto nunca lo he visto en algunas cadenas privadas o autonómicas públicas. He visto masajes y peloteo cada vez que Ayuso o Feijóo asomaban la cabeza por allí. Algunos tienen que aprender y otros tienen que callar.
Escuchen y vean. pic.twitter.com/DZt8PsbF9d
— Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) July 23, 2026
El cachondeo en la red social X fue de marca mayor:
Claro,claro:
Periodismo masaje:
-las joyas son regalo de cortesía
-ah,siguiente pregunta
Periodismo de verdad:
-¿regalo de quién?
-¿cuándo y en qué entorno?
-¿qué propósito tiene un regalo de ese valor?
-¿qué significa regalo de cortesía?
-¿por qué no figuran en ningún registro?
— Max Tena (@MaxTena1) July 23, 2026
❌ Aquí está el RESUMEN completo de la ENTREVISTA de Javier Ruiz a José Luis Rodríguez Zapatero…#Mañaneros23J pic.twitter.com/sGBOzUaCkO
— Sr. Barbas®🖤🇪🇸 (@BarbaLight) July 23, 2026
Zapatero ha hecho añicos la poca presunción de inocencia que le quedaba, y Javierito podía haber sido detenido por delito flagrante de malversación.
Por cierto, antes de besarle luego, recuérdale que se lave bien la boca. ¡Que ha habido final feliz!
— Gulag desde 14/03/2020 😱😱😱🇪🇦🇪🇦🇺🇲🇯🇵 (@Gulag2016) July 23, 2026
— Ed Gein (@Latetaenrroscad) July 23, 2026
¿De qué hablaron en la cena? pic.twitter.com/vH1GI8HrXC
— Antonio Nuño (@NuoAntonio) July 23, 2026
Zapatero:
– Pero esa pregunta no la concertamos ayer en la cena.
Javierito:
– Perdona, que me he equivocado. La cambio. pic.twitter.com/CTna5T1Iqw
— Ultrabético 🇯🇪 𝕊𝔾𝕊💀𝟠𝟞 (@DiosPatriaBetis) July 23, 2026
— Bikertemplario (@Bikertemplario) July 23, 2026
Cuando Javier Ruiz habla de Ayuso, PP y VOX, usa un tono inquisidor, seco y punzante. Entrevista a Zapatero, y utiliza un tono suaaave, pausadooo y amaable. Ohhhh! Qué casualidad. A unos se les criminaliza y a otros no, se les acompaña. Ejemplo del totalismo Sanchista.
— Jhon (@Jhonnada11) July 23, 2026