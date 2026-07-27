  • ESP
    España América
Periodismo Internet

EL LÍDER DE ERC EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SE TIRA EL PEGOTE EN 'LASEXTA XPLICA'

Juan Soto Ivars se marca una respuesta colosal a la renuncia de Gabriel Rufián a ser candidato al Gobierno de España

"Yo cierro la puerta a ser marido de Scarlett Johansson"

Gabriel Rufián y Juan Soto Ivars.
Gabriel Rufián y Juan Soto Ivars.
Archivado en: Congreso de los Diputados | ERC - Esquerra Republicana de Catalunya | Gabriel Rufián | Gobierno de España | Internet | Juan Soto Ivars | Periodismo

Más información

Encuestas / La 'operación Rufián' agita a la izquierda: 37 escaños para terminar de hundir a Sánchez

Encuestas / La 'operación Rufián' agita a la izquierda: 37 escaños para terminar de hundir a Sánchez

Se creyó la última Coca Cola del desierto.

Y la realidad terminó por ponerle en su sitio.

Gabriel Rufián, que en los últimos meses había fantaseado con liderar un proyecto político para luchar incluso por pisar la moqueta de La Moncloa, acaba de caer en la cuenta de que el sueño es poco menos que imposible.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados cerró este pasado fin de semana del 25-26 de julio de 2026 la puerta a liderar una hipotética candidatura de la izquierda alternativa a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales.

En una entrevista en laSexta Xplica, Rufián fue claro:

Tiene que ser otra persona. Yo creo que me tengo que presentar en Cataluña con ERC liderando un frente del tipo que yo planteo.

El independentista catalán, que en los últimos meses había coqueteado con la idea de aglutinar a la izquierda plurinacional más allá del PSOE —incluyendo soberanistas y fuerzas a la izquierda de Sumar—, opta ahora por quedarse en su feudo catalán. Una decisión que cierra un capítulo de especulaciones sobre su posible salto a la arena estatal como referente de la izquierda.

Y ante esta renuncia, el columnista y escritor Juan Soto Ivars no ha dejado pasar la ocasión para soltar una de las suyas. Con su habitual ironía afilada, Soto Ivars ha respondido en redes sociales con un tuit lapidario: «Yo cierro la puerta a ser marido de Scarlett Johansson«. Una frase que ha corrido como la pólvora y que resume, en una sola línea, el escepticismo que genera la figura de Rufián fuera de ciertos círculos mediáticos y militantes.

La respuesta de Soto Ivars no es gratuita. El tertuliano murciano ha criticado en numerosas ocasiones el papel de Rufián como supuesta “voz de la izquierda” mientras forma parte del bloque que sostiene al Gobierno de Sánchez.

Ya en mayo, en ‘Espejo Público’ (Antena 3), Soto Ivars acusó directamente al republicano de ser parte inseparable del sanchismo, cuestionando su credibilidad tras rebajar exigencias y formar parte de un entramado parlamentario que incluye independentistas y fuerzas de izquierda radical.

Para Soto Ivars y para muchos analistas, la ‘renuncia’ de Rufián tiene más de realidad que de gesto generoso. ERC no estaba dispuesta a desprenderse de su principal activo en Madrid para embarcarse en una aventura estatal de incierta rentabilidad electoral, y el propio Rufián ha priorizado su base catalana ante el avance de otras fuerzas independentistas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

GELES DESINFECTANTES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]