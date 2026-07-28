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LA SOCIALISTA SE PONE A BROMEAR CON ALGUNOS PERIODISTAS AL ACABAR LA RUEDA DE PRENSA

Las redes estallan con la desvergüenza de la socialista Montse Mínguez: “Gentuza inmoral”

La portavoz socialista cambia el tono automáticamente: pasa de exigir “seriedad” a la oposición a hacer gestos jocosos mientras el país queda consumido bajo las llamas

Montse Mínguez, portavoz del PSOE y recopilación de mensajes en X
Montse Mínguez, portavoz del PSOE y recopilación de mensajes en X
Archivado en: Internet | Montse Mínguez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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España arde y Montse Mínguez se ríe: el ‘me voy, me voy’ que enciende la polémica

España arde y Montse Mínguez se ríe: el ‘me voy, me voy’ que enciende la polémica

Hay que ser muy miserable.

Mientras España se consume bajo una de las peores oleadas de incendios forestales de los últimos años, con miles de hectáreas arrasadas, evacuados y un país en alerta por el calor extremo, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha protagonizado un episodio que ha incendiado las redes sociales.

Durante una rueda de prensa en la sede del PSOE en Ferraz, Mínguez exigió “seriedad” al Partido Popular, criticó duramente a Isabel Díaz Ayuso y reclamó unidad institucional ante la emergencia. Con tono grave, habló de las víctimas, los bomberos y la necesidad de recursos. Sin embargo, una cámara que quedó encendida captó el momento posterior: nada más terminar su intervención oficial, la dirigente socialista cambió radicalmente de registro.

“Me voy, me voy, me voy”, repitió entre risas y gestos jocosos mientras se despedía de los periodistas presentes. El vídeo, difundido rápidamente por diversos perfiles en X, muestra el contraste brutal entre el discurso oficial de compunción y la aparente relajación y complicidad tras el micrófono.

Reacción en redes: de la indignación al insulto

Las publicaciones no han tardado en multiplicarse. Cientos de usuarios han calificado la actitud de Mínguez como “desvergüenza”, “cinismo” e “hipocresía”.

El vídeo ha acumulado cientos de miles de visualizaciones en pocas horas, convirtiéndose en trending topic y alimentando el malestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez en plena crisis de incendios.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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