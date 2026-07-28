Las redes estallan con la desvergüenza de la socialista Montse Mínguez: “Gentuza inmoral”

Montse Mínguez, portavoz del PSOE y recopilación de mensajes en X

Hay que ser muy miserable.

Mientras España se consume bajo una de las peores oleadas de incendios forestales de los últimos años, con miles de hectáreas arrasadas, evacuados y un país en alerta por el calor extremo, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha protagonizado un episodio que ha incendiado las redes sociales.

Durante una rueda de prensa en la sede del PSOE en Ferraz, Mínguez exigió “seriedad” al Partido Popular, criticó duramente a Isabel Díaz Ayuso y reclamó unidad institucional ante la emergencia. Con tono grave, habló de las víctimas, los bomberos y la necesidad de recursos. Sin embargo, una cámara que quedó encendida captó el momento posterior: nada más terminar su intervención oficial, la dirigente socialista cambió radicalmente de registro.

“Me voy, me voy, me voy”, repitió entre risas y gestos jocosos mientras se despedía de los periodistas presentes. El vídeo, difundido rápidamente por diversos perfiles en X, muestra el contraste brutal entre el discurso oficial de compunción y la aparente relajación y complicidad tras el micrófono.

Reacción en redes: de la indignación al insulto

Las publicaciones no han tardado en multiplicarse. Cientos de usuarios han calificado la actitud de Mínguez como “desvergüenza”, “cinismo” e “hipocresía”.

El vídeo ha acumulado cientos de miles de visualizaciones en pocas horas, convirtiéndose en trending topic y alimentando el malestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez en plena crisis de incendios.

Montse Mínguez se muestra consternada por los incendios y pide seriedad a Ayuso, pero se pone a hacer payasadas sin darse cuenta de que las cámaras le seguían grabando en directo. Hay que hacer un test de drogas a @montseminguez pic.twitter.com/sFOlMcPH3u — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) July 27, 2026

La portavoza del PSOE “sufriendo” por los damnificados de los incendios😱

¿Se puede ser más cínica?🤔 pic.twitter.com/uoLUAprYv6 — Carlos Fernández (@CarlosF66089689) July 27, 2026

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, termina su rueda de prensa muy indignada. Sobrecogida. Porque la gente está sufriendo.

Pero se deja el micro abierto y se pone a hacer payasadas, cagarse de risa, y compadrear con los «periodistas». #GobiernoDeEspaña /❤️ 🤡 pic.twitter.com/mCmKrSWdqw — eldisidenteOK (@eldisidenteOK) July 27, 2026

Solo alguien del PSOE es capaz de fingir impotencia y tristeza en una rueda de prensa para acto seguido proceder a estar de risitas con los periodistas a sueldo Ni tienen corazón ni tienen dignidad pic.twitter.com/hJh9MsYrNT — Javi Martinez Onsalo🇪🇸 (@javionsalo) July 27, 2026

A Montse Mínguez les importa muy poco el sufrimiento de la gente que está siendo afectada por los incendios.

Pillada histórica de esta impresentable.

Ya está tardando en dimitir o ser cesada.

Vergonzoso. pic.twitter.com/xRkIxOK6Wy — Capitán General de los Tercios (@capTercio) July 27, 2026