¡Qué tarados! De los ‘tiktok’ de Sánchez a los vídeos chorras de Yolanda: a esto se dedica la izquierda mientras España arde

Mientras España se consume literalmente en llamas, con incendios descontrolados devorando hectáreas en Madrid, Ávila, Toledo, Castellón y otras regiones, dejando a miles de familias desplazadas, arruinadas y aterrorizadas, la izquierda sigue en su mundo de postureo, selfies y contenido para redes sociales. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, entre otros, parecen más preocupados por su imagen viral que por la catástrofe que asola al país. Es un espectáculo dantesco de irresponsabilidad y desconexión total con la realidad.

Este es el panorama.

Y Yolanda haciendo vídeos de Barrio Sésamo, Pedro recomendando musiquita y Montse Mínguez bailando el Paquito chocolatero. pic.twitter.com/Orl75zj75C — Ofendidito 🇪🇸©™️ (@ofendidito__) July 27, 2026

El propio Pedro Sánchez, en pleno fin de semana de emergencia, se dedicó a grabar un TikTok recomendando lecturas y música para el «ocio». Como si los afectados por los incendios, hacinados en naves o viendo cómo sus casas y cultivos ardían, tuvieran tiempo o ganas de disfrutar de su playlist personal. El mensaje es claro: mientras los ciudadanos sufren, el presidente posa para su álbum particular y busca likes. Un narcisismo que roza lo patológico, especialmente cuando los bomberos y los vecinos luchan contra el fuego sin que el Gobierno parezca estar a la altura.

Él, mientras se quema España, da unas recomendaciones para el fin de semana de lectura y música en su TikTok. Sólo paso por aquí para decir.

PEDRO SÁNCHEZ HIJO DE PUTA. pic.twitter.com/AsYV9t59zQ — Encabroná (@mencabrono) July 26, 2026

No se queda atrás Yolanda Díaz, vicepresidenta y referente de la izquierda «progresista». En lugar de coordinar respuestas efectivas o mostrar empatía real con las víctimas, se dedica a grabar vídeos chorras al estilo Barrio Sésamo. explicaciones infantiles y un tono que resulta insultante cuando España se quema. «Que alguien le avise a Yolanda de que España se quema», clamaban con razón los usuarios en redes. Ella, aparentemente más centrada en su proyección internacional o en su rol mediático, ignora la tragedia que viven miles de españoles de carne y hueso.

Que alguien le avise a Yolanda Díaz de que España se quema , y no es el momento de hacer vídeos chorras estilo barrio sésamo pic.twitter.com/UR90Qz45ag — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) July 27, 2026

La polémica con Montse Mínguez ha sido una de las gotas que colmaron el vaso de la indignación ciudadana. Una cámara pilló a la dirigente socialista emulando los gestos de Chiquito de la Calzada, con una actitud festiva y desenfadada después de ofrecer una rueda de prensa para informar sobre la situación de los incendios en España.

Marisú Montero y Yolanda Díaz haciéndose selfies en el Funeral del Papa y Montse Mínguez emulando a Chiquito de la Calzada ante la tragedia de decenas de miles de personas. pic.twitter.com/1WuhtrSwln — Ofendidito 🇪🇸©™️ (@ofendidito__) July 27, 2026

El contraste es brutal: de un lado, familias perdiéndolo todo; del otro, la élite progresista divirtiéndose en su burbuja de postureo y subvenciones.

Esta actitud no es nueva, pero en momentos de crisis se hace especialmente obscena. Los incendios no se apagan con TikToks ni con discursos grandilocuentes.

España arde en sentido literal y figurado. Arde por la mala gestión de montes, por la falta de prevención, por una política rural suicida y por un Gobierno más pendiente de su narrativa que de los resultados.