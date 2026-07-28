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ASÍ NOS GOBIERNAN

¡Qué tarados! De los ‘tiktok’ de Sánchez a los vídeos chorras de Yolanda: a esto se dedica la izquierda mientras España arde

Las prioridades del Ejecutivo vuelven a estar en el punto de mira ante la falta de gestión en plena ola de incendios

Pedro Sánchez, Montse Mínguez y Yolanda Díaz
Pedro Sánchez, Montse Mínguez y Yolanda Díaz
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Mientras España se consume literalmente en llamas, con incendios descontrolados devorando hectáreas en Madrid, Ávila, Toledo, Castellón y otras regiones, dejando a miles de familias desplazadas, arruinadas y aterrorizadas, la izquierda sigue en su mundo de postureo, selfies y contenido para redes sociales. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, entre otros, parecen más preocupados por su imagen viral que por la catástrofe que asola al país. Es un espectáculo dantesco de irresponsabilidad y desconexión total con la realidad.

El propio Pedro Sánchez, en pleno fin de semana de emergencia, se dedicó a grabar un TikTok recomendando lecturas y música para el «ocio». Como si los afectados por los incendios, hacinados en naves o viendo cómo sus casas y cultivos ardían, tuvieran tiempo o ganas de disfrutar de su playlist personal. El mensaje es claro: mientras los ciudadanos sufren, el presidente posa para su álbum particular y busca likes. Un narcisismo que roza lo patológico, especialmente cuando los bomberos y los vecinos luchan contra el fuego sin que el Gobierno parezca estar a la altura.

No se queda atrás Yolanda Díaz, vicepresidenta y referente de la izquierda «progresista». En lugar de coordinar respuestas efectivas o mostrar empatía real con las víctimas, se dedica a grabar vídeos chorras al estilo Barrio Sésamo. explicaciones infantiles y un tono que resulta insultante cuando España se quema. «Que alguien le avise a Yolanda de que España se quema», clamaban con razón los usuarios en redes. Ella, aparentemente más centrada en su proyección internacional o en su rol mediático, ignora la tragedia que viven miles de españoles de carne y hueso.

La polémica con Montse Mínguez ha sido una de las gotas que colmaron el vaso de la indignación ciudadana. Una cámara pilló a la dirigente socialista emulando los gestos de Chiquito de la Calzada, con una actitud festiva y desenfadada después de ofrecer una rueda de prensa para informar sobre la situación de los incendios en España.

El contraste es brutal: de un lado, familias perdiéndolo todo; del otro, la élite progresista divirtiéndose en su burbuja de postureo y subvenciones.

Esta actitud no es nueva, pero en momentos de crisis se hace especialmente obscena. Los incendios no se apagan con TikToks ni con discursos grandilocuentes.

España arde en sentido literal y figurado. Arde por la mala gestión de montes, por la falta de prevención, por una política rural suicida y por un Gobierno más pendiente de su narrativa que de los resultados.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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