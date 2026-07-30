El hijo socialista de Esther Palomera arremete contra aquellos gays que votan al PP y VOX

¡Menudo incendio que ha provocado!

Jorge Pastrano, hijo de la periodista Esther Palomera y reconocido dirigente socialista con cargos en Juventudes Socialistas y el PSOE de Rivas Vaciamadrid, publicó un mensaje en el que arremetió contra quienes priorizan la identidad sobre la conciencia de clase.

En su publicación en X el activista LGTBI del partido respondió a un artículo de ‘El Mundo’ sobre el giro de votantes gays hacia la extrema derecha en Europa y deja claro que, en España, quienes conocen la historia saben lo que está en juego.

El texto, que generó cientos de interacciones en apenas horas, insistió en que el debate no gira en torno a la orientación sexual sino a la posición social. Pastrano, que también ejerce como secretario de Organización en las juventudes socialistas de la localidad madrileña, utiliza un tono directo para recordar que el voto no es una cuestión de etiqueta sino de intereses materiales compartidos.

En España, quienes conocen su historia saben perfectamente lo que se juegan. No es identidad. Es conciencia de clase.#OrgulloDeClase ✊🏼🏳️‍🌈 https://t.co/QNQxXe5aIs pic.twitter.com/gj0sd72S4W — Jorge Pastrano 🇵🇸 (@Jorgepl_99) July 27, 2026

El controvertido mensaje

«En España, quienes conocen su historia saben perfectamente lo que se juegan. No es identidad. Es conciencia de clase», escribe Pastrano junto al hashtag #OrgulloDeClase. La frase, acompañada de los símbolos de puño y bandera arcoíris, busca contrarrestar la tendencia que señala el artículo citado y orienta el voto de los gays hacia formaciones de izquierda.

El dirigente socialista subrayó que el orgullo debe entenderse desde una perspectiva de clase y no como una cuestión aislada de identidad.

Su intervención llegó en un momento en que las encuestas europeas muestran un desplazamiento de parte del electorado LGTBI hacia opciones conservadoras, algo que Pastrano consideró un error histórico.

Eso sí, el meneo en redes fue brutal.

Algunos usuarios advirtieron del riesgo de repetir errores pasados y recuerdan episodios de persecución bajo regímenes comunistas o en contextos islámicos. Otros ironizaron sobre la supuesta ingenuidad de quienes ignoran esos precedentes:

Tranqui en Alemania las encuestas también eran así hace unos años hasta que empezaron a atropellarlos y apalizarlos y ahora la cosa está así. Parece que es la única forma de aprender. pic.twitter.com/3ryZaMCHCo — InfoVlogger (@infovlogger36) July 27, 2026

Hoy en día podemos ser gays sin depender de la aprobación de la izquierda. Podemos construir una vida, desarrollar una carrera y una identidad propias sin que nos encasillen en una clase ficticia que solo existe en la imaginación de algunos teóricos socialistas. — Cloudy mountains (@CloudyMountains) July 27, 2026

Claro, si solo votaran los gayers, los gilipollas, los delincuentes y los enchufaos, ganarían los zurdos de calle.

Afortunadamente no estamos ahí. Ya te explicará la CLASE OBRERA en las próximas elecciones como está el tema, bobo. — Alfred Holanda (@holanda_alfred) July 27, 2026

Dejad de utilizar el colectivo para arañar votos. Soy gay, pero soy más cosas que ser gay. Y el colectivo lo habeis politizado de tal forma que creais borregos, y justo eso es lo quereis, y por desgracia mucha gente lo compa. No hay relación entre ser gay y conciencia de clase — Angel (@Angelmad84) July 27, 2026