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POLÉMICA POR MENSAJE DE DIRIGENTE LGTBI DEL PSOE

El hijo socialista de Esther Palomera arremete contra aquellos gays que votan al PP y VOX

Jorge Pastrano, vástago de la periodista, cuestiona a los homosexuales que apoyan a la derecha y defiende el voto de clase por encima de la identidad

El hijo socialista de Esther Palomera arremete contra aquellos gays que votan al PP y VOX
Jorge Patrano y Esther Palomera. PD
Archivado en: Esther Palomera | Internet | Periodismo | Podemos | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Sumar | VOX

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Jorge Pastrano, hijo de la periodista Esther Palomera y reconocido dirigente socialista con cargos en Juventudes Socialistas y el PSOE de Rivas Vaciamadrid,  publicó un mensaje en el que arremetió contra quienes priorizan la identidad sobre la conciencia de clase.

En su publicación en X el activista LGTBI del partido respondió a un artículo de ‘El Mundo’ sobre el giro de votantes gays hacia la extrema derecha en Europa y deja claro que, en España, quienes conocen la historia saben lo que está en juego.

El texto, que generó cientos de interacciones en apenas horas, insistió en que el debate no gira en torno a la orientación sexual sino a la posición social. Pastrano, que también ejerce como secretario de Organización en las juventudes socialistas de la localidad madrileña, utiliza un tono directo para recordar que el voto no es una cuestión de etiqueta sino de intereses materiales compartidos.

El controvertido mensaje

«En España, quienes conocen su historia saben perfectamente lo que se juegan. No es identidad. Es conciencia de clase», escribe Pastrano junto al hashtag #OrgulloDeClase. La frase, acompañada de los símbolos de puño y bandera arcoíris, busca contrarrestar la tendencia que señala el artículo citado y orienta el voto de los gays hacia formaciones de izquierda.

El dirigente socialista subrayó que el orgullo debe entenderse desde una perspectiva de clase y no como una cuestión aislada de identidad.

Su intervención llegó en un momento en que las encuestas europeas muestran un desplazamiento de parte del electorado LGTBI hacia opciones conservadoras, algo que Pastrano consideró un error histórico.

Eso sí, el meneo en redes fue brutal.

Algunos usuarios advirtieron del riesgo de repetir errores pasados y recuerdan episodios de persecución bajo regímenes comunistas o en contextos islámicos. Otros ironizaron sobre la supuesta ingenuidad de quienes ignoran esos precedentes:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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