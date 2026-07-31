¡Y este es el socialista bueno! Felipe González huye como un conejo cuando le preguntan por la invasión de Ceuta

No tuvo su mejor intervención.

Y eso que en los últimos tiempos siempre se destacó por ser un político sin pelos en la lengua.

El expresidente del Gobierno Felipe González acudió a la embajada de Marruecos para celebrar el día del Trono y evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre la masiva llegada de inmigrantes a Ceuta, tal como refleja un vídeo publicado por La Bandera.

La escena generó sorpresa y hasta cierta indignación porque el histórico socialista lleva años mostrándose muy crítico con la deriva de Pedro Sánchez, pero en este caso optó por la huida ante una cuestión que ocupa el debate público.

🔴 Felipe González acude a la embajada de Marruecos para celebrar el día del Trono y evita responder a las preguntas de los periodistas sobre la masiva llegada de inmigrantes a Ceuta. pic.twitter.com/JuRt7k4fdY — La Bandera (@labanderaes) July 30, 2026

El incidente en la embajada

El vídeo muestra a González rodeado de periodistas que le interpelan directamente sobre la situación en Ceuta. En lugar de ofrecer una respuesta clara, el expresidente acelera el paso y se aleja sin pronunciarse. El tuit principal resume los hechos con precisión: «Felipe González acude a la embajada de Marruecos para celebrar el día del Trono y evita responder a las preguntas de los periodistas sobre la masiva llegada de inmigrantes a Ceuta».

«Felipe González acude a la embajada de Marruecos para celebrar el día del Trono y evita responder a las preguntas de los periodistas sobre la masiva llegada de inmigrantes a Ceuta»

— @labanderaes

El contraste resulta llamativo. Durante los últimos años González ha reiterado su desacuerdo con varias políticas del actual Ejecutivo, especialmente en materia migratoria y territorial. Sin embargo, ante una pregunta directa sobre lo que muchos denominan invasión de Ceuta, prefirió el silencio.

Reacciones en la red

Las respuestas al post no se hicieron esperar y unánimemente se criticó la postura del exmandatario de La Moncloa. Incluso se llegó a recordar los negocios y propiedades que Felipe González tiene en Marruecos y de ahí su silencio ante una pregunta pertinente:

Hoy no era el día. — Chino de China (@unchinodechina) July 30, 2026

Felipe González tiene mucho patrimonio y muchas propiedades en Marruecos desde hace años, como muchos miembros de sus gobiernos — Jorge (@acarramanchones) July 30, 2026