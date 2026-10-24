Sin preguntas pactadas ni edición: las reglas y el horario de las entrevistas de Jordi Wild a Feijóo, Abascal y Sánchez

La inclusión de Pedro Sánchez completa el elenco político de The Wild Project.

El marido de Begoña se presentará junto a Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau en una serie de entrevistas, que se emitirán el 13 de noviembre, con una hora de diferencia entre cada una.

No se llevará a cabo un debate común.

Cada uno de los líderes tendrá su propio espacio frente al micrófono, respondido a cuestiones que no conocerán con antelación.

Este formato mueve el eje de la campaña desde los platós tradicionales hacia un canal digital con un público particularmente consolidado entre los más jóvenes.

Un formato sin guion cerrado

Las entrevistas tendrán una duración de entre 50 y 90 minutos, en función del tiempo que cada candidato esté dispuesto a ofrecer. Wild ha planteado un enfoque menos rígido que las tradicionales ruedas de prensa, aunque incluirá temas comunes que facilitarán la comparación entre los invitados.

Las reglas establecidas son claras:

Los candidatos deberán presentarse en persona.

No recibirán las preguntas antes de la grabación.

Las entrevistas se transmitirán en su totalidad.

No se permitirá alterar ni retirar partes de la conversación.

Dos periodistas estarán fuera de cámara para verificar datos durante las entrevistas.

El creador ha anticipado un tono directo y ha mencionado que abordará temas delicados, pero sin caer en gritos ni descalificaciones. Esta combinación puede atraer a quienes huyen de los formatos tradicionales, aunque también plantea interrogantes sobre los límites entre una entrevista incisiva y el espectáculo de la confrontación.

La emisión seguirá un orden y un horario escalonado. Las cuatro entrevistas se publicarán en el mismo día, con una hora de separación entre cada una. Sin embargo, el calendario compartido no convertirá el programa en una mesa redonda. El verdadero interés radicará en observar cómo cada líder responde en un entorno diferente al de la televisión convencional y cómo va evolucionando la conversación de una entrevista a otra.

Audiencias y poder político

Este movimiento muestra hasta qué punto los partidos buscan ampliar sus canales de comunicación. Los candidatos ya no solo luchan en informativos, debates o mítines. Ahora también buscan presencia en pódcast, plataformas de vídeo y comunidades digitales donde el público consume contenido de forma más prolongada y con menos intermediarios.

The Wild Project ha forjado una conexión directa con sus seguidores. Esta proximidad podría favorecer respuestas más extensas y menos preparadas, aunque no garantiza por sí misma una información más completa. La efectividad del formato dependerá de la selección de temas, la claridad de las preguntas y la capacidad de verificar las afirmaciones que surjan durante la charla.

El impacto social y político se medirá en múltiples aspectos:

La habilidad de cada entrevista para generar conversación en redes sociales. La reacción de los votantes que siguen escasamente la información política tradicional. La circulación de fragmentos breves en comparación con el contenido completo. La influencia del tono del entrevistador en la percepción de cada candidato. La posibilidad de que otros creadores se sumen a la cobertura electoral.

El desafío radica en que un corte viral pueda tener más peso que una respuesta elaborada de una hora. La lógica de las plataformas prioriza el conflicto, la sorpresa y la frase contundente. Así, la campaña puede llegar a ofrecer un mayor alcance, pero también corre el riesgo de perder el contexto indispensable de las cuestiones.

¿Es Jordi Wild de derechas o de izquierdas?

Las declaraciones de Jordi Wild no permiten encasillarlo de manera firme en un partido político. Se ha definido como un “liberal progresista no dogmático” y ha rechazado la división rígida entre la derecha y la izquierda.

En ocasiones anteriores, ha reconocido haber votado por opciones independentistas en algunos comicios, aunque no se presenta como un independentista convencido. También ha cuestionado la estrategia de la declaración unilateral de independencia de 2017 y ha defendido puntos de vista progresistas en materias sociales, a la vez que emplea enfoques liberales en otros aspectos.

Su perfil amalgama críticas a ciertas políticas gubernamentales, oposición a la polarización y una visión no partidista de la política. Por tanto, sus opiniones no permiten adivinar a quién votará en las próximas elecciones, ni convierten a su programa en un vehículo alineado con una formación concreta.

La credibilidad del formato dependerá de que mantenga un criterio equitativo con los cuatro invitados. Si plantea preguntas sensibles a todos, verifica los datos y evita que las entrevistas se conviertan en una sucesión de conflictos, podrá fortalecer su posición como interlocutor político. Si, por el contrario, prioriza el impacto sobre la verificación, el formato podría verse riesgoso y acabar convirtiéndose en un mero entretenimiento electoral.

Resulta interesante notar una curiosidad que ilustra este fenómeno: un creador surgido del ecosistema de YouTube ha logrado reunir a cuatro figuras de gran relevancia que ninguna televisión había conseguido sentar en una misma serie de entrevistas. No compartirán mesa, pero sí un escenario, una fecha y un público que ha optado por fijar su mirada en otra dirección.