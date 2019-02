La "enamorada" Gemma Nierga blanquea al golpista Cuixart con el aplauso de Pepa Bueno, Ferreras y Évole

¿Queda alguna duda de que laSexta (Atresmedia) y la Cadena Ser (PRISA) están que se frotan las manos con el golpismo en Cataluña y que cada vez que pueden tratan de posicionarse en favor de quienes pretendieron estallar la convivencia en España?

La prueba de cargo la pudieron encontrar en la tarde del 27 de febrero de 2019, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde la que fuera periodista de la radio de PRISA, Gemma Nierga, presentó 'Tres días en la cárcel', un libro en el que se masajea y se hace un retrato idílico del que fuese presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El acto, apadrinado por la presentadora de 'Hoy por hoy', Pepa Bueno (Cadena SER) y los 'sextarios' Jordi Évole ('Salvados') y Antonio García Ferreras ('Al Rojo Vivo'), fue un canto a las excelencias de Cuixart, en palabras de la propia Nierga:

Es una buena persona que me ha enamorado.

La autora del libro tuvo sus recelos a la hora de encarar la elaboración del libro, pero reconoció que:

Pasé del no rotundo a un ¿por qué no? ¿acaso tengo miedo al qué dirán? Entonces, tengo que hacerlo. Me lo propuso directamente Òmnium Cultural, me llamaron de parte del propio Jordi e inicialmente dije que no. Le tenía miedo al Twitter e incluso a que me mediatizase lo duro, durísimo que es la cárcel.

Y siguió el festival de elogios al destroza coches Cuixart:

Es un hombre que no tiene miedo, y por eso se colocó ante los jueces y fiscales con esa mirada limpia y valiente. Y me dije veo al hombre sin miedo, ¿verdad? Fíjate, Pepa, que era un niño supermiedoso que dormía en la cama entre sus padres. Pero ahora no tiene miedo a nada... me fascina el personaje porque tiene mucho que perder".

Por su parte, Jordi Évole reclamaba no hacer caso a las redes sociales:

Hacemos demasiado caso a la grada, y en la grada los que hacen ruido son los ultras... pero no son tantos. ¿Se podría, con todo este ruido, haber llegado a los consensos del pasado, si se habría podido hacer la Constitución, aunque ahora nos pueda gustar poquísimo?.

García Ferreras también se posicionó en favor de buscar una solución consensuada en Cataluña, es decir, blanquear a los golpistas, a los que diariamente se han dedicado a acosar a los constitucionalistas:

Hasta ellos saben que un día u otro tendrán que sentarse a hablar. Ahora me voy al Bernabéu y sé que me llamarán independentista... son los menos, como en Barcelona me llaman botifler. En Madrid no somos capaces de entender la profundidad del desgarro que hay en Cataluña. Me preocupa que hay una buena parte de España que ha desconectado de esa realidad compleja de Cataluña, y hay que gestionarlo, hablarlo... habrá que hacerlo.

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72