El inminente fallecimiento de Miguel Bosé que provoca un cabreo de muerte al cantante

Lo último que le faltaba tras sus problemas sentimentales por lo que no acaba de levantar cabeza. Una vidente colombiana la ha liado gorda alarmando a sus fans al predecir que a Miguel Bosé no le quedan ni dos telediarios. (Miguel Bosé no dice ni 'mus' sobre su estado de salud: "No voy a contestar a ninguna tontería").

Se hace eco de la información la revista 'Pronto', que apunta que el cantante está que trina y que estudia querellarse contra la gafe señora, -que por cierto vaticinó el fallecimiento de Juan Gabriel semanas antes de que ocurriese-, y que hizo estas declaraciones en el programa 'Hoy' de una televisión de su país:

"Veo que Miguel va a tener muchos problemas porque sufre un virus que ataca todo el sistema nervioso. Tendrá que ser hospitalizado por serios problemas en los riñones y puede morir. La enfermedad es peor que un cáncer y Miguel ya está para irse".

Juan Montañés, empresario y vecino del cantante en la capital mexicana en la que ambos residen, habña en la revista al respecto:

"Miguel se lamenta de que se dé cancha a determinados personajes en televisión", ha opinado, "y más a una mujer que puede hacer mucho daño a las personas con este tipo de trágicos vaticinios".

Asegura que el artista ha tenido que "calmar a sus fans" quienes le enviaban mensajes a través de las redes sociales "al creer que se encontraba muy enfermo". "Está muy molesto", ha añadido.

Miguel Bosé afónico en los Latin Grammy Awards