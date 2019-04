El peligroso líder del Estado Islámico Al Baghdadi aparece en un video por primera vez después de 5 años

El líder del movimiento terrorista Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, ha aparecido en un video cinco años después de que lo hiciera por última vez, saliendo al paso de las numerosas informaciones sobre su muerte, según recoge rt y comparte Paula Dumas para pd.

En las imágenes, publicadas por el órgano de propaganda del grupo terrorista, Al Baghdadi aborda acontecimientos recientes, como las últimas batallas en Baghuz, en Siria.

Durante algún tiempo, se difundieron rumores sobre la muerte del líder terrorista, que permanecía en paradero desconocido.

En diciembre de 2018, un alto militar de EE.UU. declaró que el líder del EI "es un hombre muy asustado" que está demasiado preocupado por su vida como para planear atentados.

La reaparición de Al Baghdadi se produce días después de que el grupo terrorista se atribuyera una serie de mortales atentados en iglesias y hoteles en Sri Lanka que costaron la vida a entre 250 y 260 personas, según el último balance de las víctimas.

La última vez que el líder yihadista apareció en un video fue en julio de 2014, cuando proclamó la creación de su 'califato' desde la Gran mezquita de al Nuri, en la ciudad iraquí de Mosul.

Strange teaser for a “video” release by the Islamic State’s al-Furqan media. Coming soon. pic.twitter.com/8iwhDgvLJ6