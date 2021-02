Unos valientes sabotean el mural dedicado en Barcelona al enaltecedor de etarras Pablo Hasel

Le han echado mucho valor y bastante pintura.

Lo del valor era imprescindible, teniendo en cuenta el entorno separatista, la ayuda que la Generalitat da a todo facinerosos independentista y como se las gasta la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, amiga de apoyar todas las causas que tengan como objetivo atacar a la Corona española.

Y si en la ecuación ya entra el apoyo a Pablo Hasel, miel sobre hojuelas para los antisistema.

Lo cierto es que estos días, en la Avenida Paralelo de la Ciudad Condal los viandantes han podido ver una serie de paredes en las que se han pintado toda clase de lemas contra la Casa Real y también apoyando implícitamente al rapero ensalzador de etarras.

En esos murales se podían leer afirmaciones tales como ‘España es un Estado fascista’ o ‘Aquí se censura, reprime y tortura como en una dictadura’.

Alguna de esas ‘obras de arte’ presumía de retratar al Rey Felipe VI en llamas y mostrar el orgullo por las barricadas levantadas en las últimas fechas en Barcelona para protestar contra el encarcelamiento de Pablo Hasel.

Sin embargo, los facinerosos no contaban con la actuación de la Asociación de Unión de Brigadas, un grupo que tiene la defensa de España por bandera y que en modo alguno iba a permitir que tamaños ataques contra la Corona quedasen impunes.

Los antiseparatistas han tachado con la ayuda de aerosoles la cara de los monarcas y de todos los símbolos del mural que atacaban a la Corona.

Lo cierto es que la propia alcaldesa de la Ciudad Condal, la podemita Ada Colau, ya se había posicionado a favor de los murales en favor de Hasel y contra la Corona cuando tuvo que pedir disculpas ante un accidental borrado de uno de esos vómitos artísticos:

Ahir vam reconèixer una actuació errònia de l’administració municipal, quan vam saber que s’havia esborrat un mural a favor de la llibertat d’expressió. Avui hem reiterat les disculpes a l’artista i hem acordat restaurar-lo l’abans possible.https://t.co/HPsjmAdn9m — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) February 9, 2021

Ese mural contenía la imagen del monarca con unas flechas con los colores de la bandera de la Segunda República y aparecerían frases despectivas como «ladrón, hijo putativo de dictador, asesino de elefantes, chorizo y parásito».

Hemos sido nosotros, ya lo sabéis

Pero queremos dejar claro que si hemos tachado a Franco y hemos dejado el viva no tiene sentido decir que somos franquistas. No creéis?

Sabemos que queréis etiquetarnos de franquistas.

Pero no lo somos. El viva es de días anteriores. Y no nuestro — 🤝ASOCIACIÓN🇪🇸 UNIÓN DE BRIGADAS🇪🇸 (@uniondebrigadas) February 25, 2021

Fue obra del grafitero Roc Black Block.

En su cuenta de Twitter ha denunciado este sabotaje.

«Tal como he dicho por activa y pasiva esto no es una acción individual, esto no ha ido nunca de mi mural o de nuestra reivindicación. Parece que los que han hecho esto sí lo han entendido y los han saboteado todos».