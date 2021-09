Modelo de negocio de las franquicias inmobiliarias

Las franquicias inmobiliarias son modelos de negocio muy asentados centrados en la comercialización de inmuebles. Existen varios modelos de negocio que se adapotan a distintos perfiles. Te lo explicamos en este post.

En una franquicia inmobiliaria, el franquiciado está entrando en un modelo de negocio que ya está funcionando desde hace años, que tiene una marca reconocible por sus potenciales clientes y en el que hay todo un saber hacer ( know How) del que el emprendedor se puede beneficiar. Con una franquicia, el empresario no está solo, sino que tiene toda la cobertura de un grupo empresarial con años de trayectoria y experiencia a sus espaldas.

¿Qué ventajas tiene la franquicia inmobiliaria?

La franquicia inmobiliaria aporta una serie de ventajas para el franquiciado.

En primer lugar, se reduce bastante el riesgo de fracasar en la inversión, ya que tenemos a una gran marca que velará por nosotros y que nos apoyará. Porque este es un modelo en el que los dos ganan: el franquiciado quiere ganar dinero, lógicamente, pero el franquiciador también depende del éxito de sus franquiciados. Por eso, nunca estaremos solos en nuestra aventura.

Por otro lado, cuando operamos a través de una franquicia, lo estamos haciendo con una marca reconocida en el mercado. Y hacer marca no es fácil ni rápido. Los clientes tienen en mente una serie de actores principales del sector inmobiliario, y siempre van a preferir comprar o vender a través de una empresa que tiene una trayectoria y un prestigio reconocido que a través de una inmobiliaria independiente y desconocida. En este punto, también tenemos que considerar toda la inversión que la franquiciadora hace en publicidad y su aparición constante en medios de comunicación y en foros especializados.

La franquicia es una red que tiene una capilaridad que cubre gran parte del territorio. Esto significa que los contactos comerciales se multiplican, y que los franquiciados se pueden beneficiar mutuamente de esa presencia amplia que cubre todo un país o región.

La mayor presencia territorial de las franquicias trae consigo una mayor confianza de los clientes, lo que redunda en beneficio de todos los franquiciados y la posibilidad de compartir operaciones y aumentar por tanto el negocio entre franquiciados.

El máster franquicia, la central franquiciadora, da soporte técnico y asesoramiento a los franquiciados. Gracias a ello, el franquiciado no se encuentra solo y su formación es continua dentro de la franquicia. También está al tanto de todos las novedades legislativas y cambios que se producen en el sector.

Los franquiciados se benefician de las herramientas de gestión informáticas y webs que posee el franquiciador. Esto supone un gran ahorro, ya que se trata de software caro y que tiene años de desarrollo y perfeccionamiento tras de sí.

Inconvenientes de invertir a través de una franquicia inmobiliaria

Pero también tenemos que hacer mención de los inconvenientes que tiene montar un negocio inmobiliario a través de una franquicia, en vez de hacerlo de forma independiente. En primer lugar, tenemos que asumir una cierta pérdida de independencia, ya que tenemos que asumir unas políticas de empresa y comerciales que están establecidos por el máster franquicia. Por otro lado, está el pago del canon inicial de entrada y de los royalties, que debemos desembolsar al franquiciador.

Todos estos costes tenemos que evaluarlos en un contexto a medio plazo. ¿Ese desembolso inicial que supone el canon me repercute en una mayor probabilidad de éxito y en una minimización del riesgo? ¿Merece la pena compartir los beneficios futuros con el franquiciador si gracias a ello voy a tener acceso a una mayor cartera de clientes?

Las franquicias inmobiliarias es un modelo de negocio probado. El éxito no está garantizado en un 100%, lógicamente, pero sí que está demostrado que la posibilidad de fracaso se reduce notablemente. Además, siempre tendremos de nuestro lado a un socio con experiencia que nos guiará en los momentos más complicados.