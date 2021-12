Así reacciona el “payaso” de Antonio Maestre tras ser pillado difundiendo (de nuevo) un bulo

Antonio Maestre fue pillado (de nuevo) difundiendo bulos.

El tertuliano de izquierdas acusó a Ramón Celma, presidente del PP de Zaragoza, de llevar mocasines cuando el pasado 14 de diciembre entregó unas botas de agua a Pedro Sánchez para que “pise el barro” por la crecida del río Ebro.

Todo ocurrió cuando el presidente del Gobierno se encontraba en el municipio de Pradilla (Zaragoza) para asegurar que pondrá «todos los resortes» de la Administración para paliar «cuanto antes» los daños provocados por la crecida del Ebro, ofreciendo la «solidaridad» del Gobierno y de todo el país.

Mientras caminaba por las calles, el ‘popular’ se le acercó y le dijo: «Le traigo estas botas porque está muy bien venir con una comitiva, pero hay que mancharse las botas de barro, así lo que hay que hacer es invertir y limpiar el río».

Ante la mirada de los presentes y los objetivos de los medios de comunicación, Sánchez respondió al gesto de Celma. «¿Me las da entonces? Muchas gracias, de verdad», ha contestado al líder regional del PP.

En un intento por descalificar a Ramón Celma, Antonio Maestre decidió lanzar un bulo a través de las redes sociales: «¿Por qué en vez de regalar botas de agua no te has quitado los mocasines de pijo y te las has puesto, Ramón?”.

Sin embargo, no se trata sino de una nueva ‘fake’ del tertuliano. El propio presidente del PP de Zaragoza le desmintió publicando una foto de su calzado, donde se puede ver que se tratan de unas botas y no ningunos mocasines: “Esperando a que terminases de graduarte la vista. Que no te puedan los prejuicios, Antonio”.

El ‘zasca’, que se suma a la larga lista de desmentido a los bulos y ‘fakes’ difundidos por Maestre, fue compartido en redes sociales por Sergio Ramón Acosta, senador por Gran Canarias y secretario de RTVE: “El ZASCA de Ramón Celma a Antonio Maestre se ha oído en la URSS….Madre mía!!!”.

El ZASCA de @Ramon_Celma a @AntonioMaestre se ha oído en la URSS… madre mía!!!! pic.twitter.com/aU17hsHEmD — Sergio Ramos Acosta (@Sergio_Ramos_A) December 14, 2021

Lejos de rectificar en su bulo, el tertuliano optó por insultar al senador llamándole “payaso” en las redes sociales. Quizá, porque ‘piensa el ladrón que todos son de su condición’.

Una ‘maquina’…de bulos

El tertuliano ha sido pillado, más de una vez difundiendo acusaciones falsas.

En abril, por ejemplo, fue contra el cuerpo de la Guardia Civil, a quien señaló en las redes sociales por no utilizar guantes para repartir mascarillas a los usuarios del transporte público.

Un ‘tweet’ que corrió a borrar ya sea al recordar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es un ‘camarada’ más o por admitir que estaba nuevamente detrás de un bulo.

La falsa acusación de Antonio Maestre se encontraba entre las respuestas a un tuit de la cuenta oficial de la Guardia Civil. Sin embargo, una captura realizada por OkDiario ha permitido conocer el contenido de la publicación que posteriormente intentó ocultar.

Antonio Maestre tiene una pasión descontrolada por lo ‘fake’.

A sólo horas de quedar desmentida por los profesionales sanitarios y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su “exclusiva” sobre el cierre de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid), saltó por los aires Miguel Lacambra.

Sí, el periodista que se inventó para intentar lavar la imagen a la pésima gestión del PSOE y Podemos con la crisis del coronavirus en La Marea.

Tras verse descubierto con tanta facilidad, Antonio Maestre explotó descontrolado al ver cómo se le hundía el chiringuito mediático:

“Sois gentuza. Hijos de puta de la peor condición. No todos pueden dar la cara como hacemos otros sin que les perjudique laboralmente. La campaña de acoso a un tipo anónimo que ha publicado un análisis sobre el 8M muestra el tipo de malnacidos que hay por aquí”, vomitó en las redes sociales.

El enfado de Maestre crecer al ver expuestas en las redes sociales los halagos que se iba escribiendo a sí mismo y a sus ‘brillantes análisis’.

Tras demostrarse la creación de un periodista ‘fake’, se ha borrado el perfil del comunicador creado, mientras que La Marea ha corrido a cambiar el artículo para indicar que se trataba de un pseudónimo.

Lejos de calmar las tensiones, la decisión ha molestado más a los lectores que consideran una tomadura de pelo que ahora se intente maquillar la creación de falsos periodistas.

“La creación de Miguel Lacambra no es UN PSEUDÓNIMO en el momento que se crea una identidad falsa, con un perfil y una descripción técnica de una persona ficticia, y con una foto fake. Si añadimos hasta un perfil en Linkedin para desinformar, se llama FAKE NEWS”, les reprochan en las redes sociales.

A través de las redes sociales se está buscando al joven detrás de la fotografía usada por Antonio Maestre y La Marea para que, si lo desea, pueda tomar medidas legales de forma gratuita.