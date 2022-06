Iglesias y Baldoví, a palos personales: “Yo vivo de mi trabajo, tú tienes más de 20 años ocupando cargos públicos”

Pelea de ‘gallos’ en la izquierda.

El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, han caído en una riña pública en diferido.

Primero, Baldoví en una entrevista en 99.9 Plaza Radio, le lanzó piedras al exlíder de Podemos, al asegurar que hay personas que no saben irse de la política y que también es importante “saber callar”.

«Creo que las personas han de saber cuándo deben dejar paso de manera definitiva, pero hay quienes después de marcharse siguen aspirando a intervenir en la vida del partido, como José María Aznar o Felipe González”, lanzó Baldosí haciendo referencia al accionar de Iglesias desde que anunció “su retiro” al ser vapuleado por Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de Madrid.

Por si fuera poco, el diputado recuerda los malos ratos que tuvo cuando el exvicepresidente dirigía a los morados, dejando entrever que ni les respetaba ni se les consideraba importantes. «Nuestras dos experiencias no fueron satisfactorias pero mantenemos una excelente relación pero yo estoy a gusto donde estoy, mi relación con Más País es una relación de igual a igual, hay respeto a nuestra postura, hay que respetar a los demás«.

Además, enaltece la figura de quien ahora lleva las riendas de Podemos, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz -bastante criticada por Pablo Iglesias en los últimos tiempos- al aseverar que su “manera de trabajar como ministra (…) a mi me gusta, porque contacta, respeta el poder de decisión«.

Estos comentarios no le hicieron gracia al exvicepresidente que aprovechó su podcast para responderle sin ningún reparo: “amigo Baldo, yo hasta el año 2014 trabajaba en la universidad, trabajaba en La Tuerka y hacía análisis en algunos medios de comunicación. Hoy en 2022 después de haber dejado mis cargos, he vuelto a la universidad, presento La Base y hago análisis en algunos medios de comunicación. Vivo de mi trabajo y digo lo que me parece”.

“Tú en cambio llevas más de 20 años ocupando cargos públicos ininterrumpidamente. No sé si algún día tendrás la suerte que tengo yo y podrás volver a tu trabajo de maestro”, le atiza Iglesias.

El exlíder de Podemos continúa su ataque al decirle «con todo el respeto y el cariño”, que “aún no ha llegado el día en el que un político profesional me haga callar”

Esta es la respuesta (zasca) de Pablo Iglesias a Joan Baldoví, uno de los personajes al que más voz dan en TeleCloaca (TeleFerreras) y que menos representación parlamentaria tiene. TeleCloaca no da puntada sin hilo. El motivo del altavoz a Baldoví es únicamente perjudicar a UP. pic.twitter.com/9aMgYkICQL — Jaime 💜 (@Elpieizquierdo) June 1, 2022

Cabe recordar que esta enemistad viene de hace tiempo, cuando Baldoví eligió el bando de Iñigo Errejón tras su ruptura con Iglesias. Ademñas, este enfrentamiento se suma a los recientes que ha tenido el fundador de Podemos con otras figuras públicas como Risto Mejide.