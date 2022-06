Daniel Lacalle llevará a los juzgados a Ignacio Escolar y a ElDiario.es por los bulos en su contra

A los juzgados.

El reconocido economista Daniel Lacalle ha anunciado que “emprenderá en breve las acciones judiciales oportunas para ser restituido en su derecho al honor e indemnizado por el daño reputacional sufrido” por los ataques realizados por parte del digital ElDiario.es.

Lacalle ha sido sujeto de una campaña de descrédito por parte del diario dirigido por Ignacio Escolar, por lo que ha hecho público un comunicado en el que deja en claro que los ataques en su contra son infundados y que tomará acciones legales.

La defensa del economista correrá a cargo del despacho Novalex Spain, que emplaza “a todos los medios para que cesen en la difusión de la meritada información, por no ser veraz ni ajustada a la realidad de los hechos, debiendo abstenerse, pues, de publicar o compartir dicha información por cualquier medio”.

“Durante las últimas semanas he asistido a la difusión en medios de comunicación y redes sociales de las noticias publicadas por ‘El Diario.es’ que persiguen trasladar a la opinión pública que plagié la tesis doctoral por la que en el año 2016 obtuve la calificación de cum laude, sin aportar prueba alguna de tan grave acusación y amparándose únicamente en opiniones de catedráticos y expertos cuya identidad no se facilita, que se limitan a señalar que algunas de las citas que se contienen en la tesis podrían no haberse realizado de forma correcta. Se trata, pues, de afirmaciones difamatorias, del todo punto inveraces, que lesionan gravemente mi derecho al honor, pues su propósito no es otro que menoscabar mi valía y trayectoria profesional”, señala en el comunicado.