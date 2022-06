El gesto de Podemos a Putin: Su panfleto invita a una protesta antiOTAN que acusa a Ucrania de «nazi»

Nueva demostración de apoyo de Podemos a Vladimir Putin.

El panfleto del partido de extrema izquierda, LUH Noticias, publicó una ‘invitación’ a la protesta antiOTAN que adopta el discurso, los bulos y las manipulaciones del Kremlin en contra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y que justifica la sanguinaria invasión a Ucrania.

Se trata del intento de boicot a la Cumbre de la OTAN organizada por la Coordinación de Plataformas ‘OTAN No, Bases fuera’ que se celebrará el viernes 24 y sábado 25 de junio en la Parroquia San Carlos Borromeo del barrio madrileño de Vallecas.

El panfleto liderado por la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, da voz a unos extremistas de izquierda que difunden las ‘fakes’ lanzadas desde Moscú, como acusar a la OTAN de “recurrir sistemáticamente al fascismo a lo largo de su trayectoria» o de “convertir a Ucrania en un ariete neonazi contra Rusia».

Además, considera que la Organización Atlántica ha venido «sirviéndose de terroristas fascistas para sus acciones clandestinas» e incluso da un paso más allá para lanzar sus teorías conspirativas: «Su accionar en los ámbitos económico, político, institucional, ideológico y de control social juega un papel esencial en la configuración del nuevo orden mundial».

Por si quedaban dudas sobre su apoyo a Vladimir Putin, los organizadores de la protesta consideran que «se multiplican los focos de resistencia, en especial Rusia y China» contra la OTAN.

En febrero de 2022, Juan Carlos Monedero no pudo evitar solidarizarse con el Kremlin tras conocer que la Unión Europea prohibía sus canales de propaganda: Russia Today y Sputnik.

El antiguo asesor del régimen chavista saltó tras conocer que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, ordenó prohibir los medios de comunicación públicos rusos Sputnik y Russia Today por el peligro de difundir propaganda a favor de Vladimir Putin.

A través de su cuenta de Twitter, Monedero afirmó:

“Censurar Russia Today y Sputnik es propio de dictaduras, no de la UE. ¡Todos los medios están sesgados! ¿O es que Antena 3 no miente constantemente? ¿O es que Telecinco no ha informado buscando una guerra donde la interesaba? Lo que censuras fuera lo terminarás haciendo en casa”.